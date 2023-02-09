***NNF* *HKH* *HPL* *HGH* *HPI* *HMK* *HYK* *HMV* *HVN* *UGH* *HGV* *HVB* *HMC* *HFP* *HVA* *UGL*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***NNF******HKH******HPL******HGH******HPI******HMK******HYK******HMV******HVN******UGH******HGV******HVB******HMC******HFP******HVA******UGL*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [HMK, HYK, HPI, HPL, HMC, HVA, HVB, HMV, HGV, HVN, UGL, UGH, HGH, NNF, HKH]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı kapsamında BIST Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, aşağıda unvanları belirtilen yatırım fonlarının birim pay değeri hesaplamamalarının ve katılma payı alım/satımının durdurulması uygun bulunmuştur. Bu kapsamda, sözkonusu fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulmuş olup, pay alım/satım işlemleri durdurulan aşağıdaki yatırım fonları için değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112149BIST