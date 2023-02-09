***NNF* *HKH* *HPL* *HGH* *HPI* *HMK* *HYK* *HMV* *HVN* *UGH* *HGV* *HVB* *HMC* *HFP* *HVA* *UGL*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2023 14:01
***NNF******HKH******HPL******HGH******HPI******HMK******HYK******HMV******HVN******UGH******HGV******HVB******HMC******HFP******HVA******UGL*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [HMK, HYK, HPI, HPL, HMC, HVA, HVB, HMV, HGV, HVN, UGL, UGH, HGH, NNF, HKH]
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı kapsamında BIST Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, aşağıda unvanları belirtilen yatırım fonlarının birim pay değeri hesaplamamalarının ve katılma payı alım/satımının durdurulması uygun bulunmuştur. Bu kapsamda, sözkonusu fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulmuş olup, pay alım/satım işlemleri durdurulan aşağıdaki yatırım fonları için değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112149
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8386
En Düşük
18,8061
10:4220,2873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1086
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3119
En Düşük
20,1179
10:421.139,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.139,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.142,13
En Düşük
1.133,54
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8274
|18,8355
|% 0,04
|
|Euro
|20,2790
|20,2873
|% 0,54
|
|Sterlin
|22,8147
|22,9291
|% 0,71
|
|Frank
|20,3987
|20,5216
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0027
|5,0278
|% -0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|7,52
|
|Altın Gr.
|1.140
|1.140
|4,73
|
|Cumhuriyet
|7.686
|7.802
|13,00
|
|Tam
|7.730
|7.776
|10,00
|
|Yarım
|3.776
|3.805
|5,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.903
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,51
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,60
|13,62
|0,11
|
|B. Petrol
|85,20
|85,20
|0,10
|