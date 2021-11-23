***NNF* *HPZ* *HMK* *HDS* *HFP* *IYF* *HPF* *HLR*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.11.2021 19:49
***NNF******HPZ******HMK******HDS******HFP******IYF******HPF******HLR*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [IYF]
İlgili Fonlar [HDS, HPF, HMK, NNF, HPZ, HLR]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
14:481.822
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 37,20
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
14:4812,2318
En Yüksek
|Değişim
|: -4,49%
|| -0,5755
|Açılış
|: 12,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,0452
14:4813,7262
En Yüksek
|Değişim
|: -4,93%
|| -0,7111
|Açılış
|: 13,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,5101
14:48696,84
En Yüksek
|Değişim
|: -5,65%
|| -41,71
|Açılış
|: 696,84
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
696,84
BIST En Aktif Hisseler14:48
|RALYH
|14,74
|20.044.560
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|25.502.658
|% 10,00
|
|ATATP
|68,80
|75.957.178
|% 9,99
|
|MIATK
|21,02
|11.717.893
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|42.879.629
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|57.929.663
|% -9,97
|
|KSTUR
|215,20
|275.344
|% -6,84
|
|GESAN
|23,48
|43.326.494
|% -6,75
|
|YBTAS
|11.300,00
|358.867
|% -6,70
|
|TSPOR
|8,28
|556.846.056
|% -6,55
|
|GARAN
|11,83
|3.082.954.688
|% 2,25
|
|THYAO
|19,16
|2.056.420.229
|% 2,35
|
|PETKM
|8,05
|1.654.580.628
|% 1,51
|
|KRDMD
|8,94
|1.541.807.824
|% 2,64
|
|YKBNK
|3,53
|1.535.525.912
|% 2,62
|
|YKBNK
|3,53
|1.535.525.912
|% 2,62
|
|GARAN
|11,83
|3.082.954.688
|% 2,25
|
|AKBNK
|6,98
|1.443.981.984
|% 1,16
|
|PETKM
|8,05
|1.654.580.628
|% 1,51
|
|EKGYO
|2,23
|443.959.615
|% 2,76
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2076
|12,2318
|% -4,49
|
|Euro
|13,6958
|13,7262
|% -4,93
|
|Sterlin
|16,2864
|16,3681
|% -4,81
|
|Frank
|13,0148
|13,0932
|% -4,91
|
|Riyal
|3,2493
|3,2656
|% -4,67
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-3,10
|
|Altın Gr.
|703
|703
|-35,27
|
|Cumhuriyet
|4.696
|4.767
|-62,00
|
|Tam
|4.627
|4.761
|-105,65
|
|Yarım
|2.237
|2.303
|-51,11
|
|Çeyrek
|1.122
|1.151
|-25,55
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,25
|9,26
|-0,51
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|-0,25
|
Seans Raporu
14:48
daha fazla
-
15:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 94 artarak (% 2.33 ) 1, 624
-
15:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, ATATP, RALYH, MIATK, FRIGO, PENTA, DURDO, KARTN, TUCLK, DOBUR
-
15:00
SASA, DURDO, KRSTL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:00
BASCM, TSPOR, CASA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:00
Bu seansda işlem gören 265 hisse senedinden 223 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 34 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 8 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem