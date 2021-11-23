***NNF* *HPZ* *HMK* *HDS* *HFP* *IYF* *HPF* *HLR*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***NNF******HPZ******HMK******HDS******HFP******IYF******HPF******HLR*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [IYF]İlgili Fonlar [HDS, HPF, HMK, NNF, HPZ, HLR]TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar