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***NNF* *HPZ* *HMK* *HDS* *HFP* *IYF* *HPF* *HLR*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

23.11.2021 19:49
***NNF* *HPZ* *HMK* *HDS* *HFP* *IYF* *HPF* *HLR*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***NNF******HPZ******HMK******HDS******HFP******IYF******HPF******HLR*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [IYF]
İlgili Fonlar [HDS, HPF, HMK, NNF, HPZ, HLR]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Açılış :  1.799  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 14,74 20.044.560 % 10,00  
PRKAB 65,45 25.502.658 % 10,00  
ATATP 68,80 75.957.178 % 9,99  
MIATK 21,02 11.717.893 % 9,99  
TUCLK 16,00 42.879.629 % 9,97  
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14:48 Alış Satış %  
Dolar 12,2076 12,2318 % -4,49  
Euro 13,6958 13,7262 % -4,93  
Sterlin 16,2864 16,3681 % -4,81  
Frank 13,0148 13,0932 % -4,91  
Riyal 3,2493 3,2656 % -4,67  
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14:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 -3,10  
Altın Gr. 703 703 -35,27  
Cumhuriyet 4.696 4.767 -62,00  
Tam 4.627 4.761 -105,65  
Yarım 2.237 2.303 -51,11  
Çeyrek 1.122 1.151 -25,55  
Gümüş.Ons 23,47 23,50 -0,19  
Gümüş Gr. 9,25 9,26 -0,51  
B. Petrol 82,06 82,06 -0,25  
Seans Raporu 14:48
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