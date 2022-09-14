***NNF* *HVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***NNF******HVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [NNF, HVK]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHedef Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 15/09/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.FON KODUESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANINNFHedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)HVKHedef Porföy Birinci Borçlanma Araçları FonuHedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063116BIST