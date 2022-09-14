***NNF* *HVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
14.09.2022 16:39
***NNF******HVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [NNF, HVK]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 15/09/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
NNF
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
HVK
Hedef Porföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Hedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063116
BIST
17:093.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -25,49
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
17:0918,2465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2342
17:0918,2462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0528
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
17:09999,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 999,66
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler17:09
|ASELS
|33,00
|5.716.563.622
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,33
|47.117.532
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|17.776.657
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.570.780
|% 9,99
|
|PENGD
|6,94
|74.018.945
|% 9,98
|
|ISCTR
|10,17
|1.319.007.883
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|106.820.652
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|70.995.614
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,37
|7.333.141.425
|% -7,47
|
|ASELS
|33,00
|5.716.563.622
|% 10,00
|
|THYAO
|73,25
|4.940.988.262
|% 3,02
|
|AKBNK
|14,19
|3.262.992.417
|% -9,96
|
|EREGL
|30,60
|2.665.307.240
|% 0,33
|
|EKGYO
|4,47
|2.627.932.600
|% -7,26
|
|KRDMD
|13,37
|7.333.141.425
|% -7,47
|
|YKBNK
|7,86
|2.477.809.745
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.262.992.417
|% -9,96
|
|CEMAS
|1,44
|305.910.356
|% -2,04
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2344
|18,2465
|% -0,02
|
|Euro
|18,2257
|18,2462
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,0177
|21,1231
|% 0,51
|
|Frank
|18,8831
|18,9969
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8359
|4,8601
|% -0,11
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|2,36
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,03
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|10,00
|
|Tam
|6.761
|6.816
|0,00
|
|Yarım
|3.294
|3.332
|0,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,63
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,14
|
|B. Petrol
|95,06
|95,06
|1,89
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 59 kaybederek (% -0.68 ) 3, 722
-
17:21XU100
Endeks 3, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 63, 837.00 milyon TL de
-
17:21AKGRT
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 629, 701 adet işlem
-
17:19BRKO
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 141 adet işlem
-
17:17VAKFN
Yüzde -9.21 oranında düşüşle 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 867, 346 adet işlem