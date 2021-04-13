***NNF* *INFO* *HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.04.2021 18:12
***NNF******INFO******HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [INFO]
İlgili Fonlar [NNF]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
12.04.2021 ve 13.04.2021 tarihinde Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) nam ve hesabına İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(INFO) pay piyasasında 6.95-7.29 fiyat aralığından 137.500 Adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
12/04/2021 65.000 0 65.000 5.580.247,17 5.645.247,17 % 5,64 % 5,64 % 5,64 % 5,64
13/04/2021 72.500 0 72.500 5.645.247,17 5.717.747,17 % 5,71 % 5,71 % 5,71 % 5,71
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927572
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
18:058,1231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0264
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1065
18:059,7064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0103
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
18:05455,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,77
|Açılış
|: 455,82
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|369,60
|89.781.040
|% 10,00
|
|MTRKS
|49,56
|6.787.688
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.238.533
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.719.138
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|21.441.906
|% 9,97
|
|SAYAS
|30,78
|25.617.468
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|799.312
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,67
|1.219.412
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|1.561.633
|% -9,98
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 4,21
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,37
|853.116.251
|% 0,41
|
|THYAO
|11,93
|722.332.508
|% -0,33
|
|KOZAL
|112,60
|657.707.729
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,79
|587.043.856
|% -1,65
|
|ODAS
|3,50
|336.507.900
|% -1,41
|
|HALKB
|4,36
|310.548.295
|% -2,24
|
|IHLGM
|1,03
|58.391.865
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,14
|51.314.025
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1209
|8,1240
|% -0,31
|
|Euro
|9,7001
|9,7078
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,1271
|11,1829
|% -0,36
|
|Frank
|8,7836
|8,8366
|% -0,20
|
|Riyal
|2,1589
|2,1698
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|10,48
|
|Altın Gr.
|456
|456
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,12
|
|B. Petrol
|63,86
|63,86
|0,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.69 ) 1, 424
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, EUKYO, SAYAS
-
17:59XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 17, 792.00 milyon TL de
-
17:57DERHL
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 411, 460 adet işlem
-
17:56MTRKS
Yüzde 9.99 oranında artışla 49.56 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 387 adet işlem