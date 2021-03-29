***NNF* *INFO* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
29.03.2021 09:09
***NNF******INFO******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [INFO, IYF]
İlgili Fonlar [NNF]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921299
BIST
10:251.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,73
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.396
En Düşük
1.386
10:258,0841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0038
|Açılış
|: 8,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9900
|
8,1227
En Düşük
8,0015
10:259,5438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0179
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4300
|
9,5957
En Düşük
9,4521
10:25448,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,59
|Açılış
|: 448,54
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
452,28
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler10:25
|TRILC
|50,40
|24.001.438
|% 10,00
|
|CMBTN
|306,60
|4.266.952
|% 9,97
|
|AKCNS
|20,72
|7.998.906
|% 9,92
|
|EUKYO
|5,03
|2.570.082
|% 9,83
|
|IHLGM
|1,14
|24.852.175
|% 9,62
|
|DIRIT
|5,24
|58.384
|% -9,97
|
|VAKKO
|13,55
|4.626.688
|% -9,73
|
|BRMEN
|2,78
|71.076
|% -9,15
|
|BRYAT
|410,30
|5.307.522
|% -5,22
|
|UZERB
|54,10
|58.103
|% -5,09
|
|EKGYO
|2,01
|260.087.070
|% 8,65
|
|GARAN
|6,96
|205.692.535
|% 1,16
|
|BJKAS
|7,11
|140.836.661
|% 2,60
|
|KRDMD
|6,67
|98.065.583
|% 1,21
|
|FROTO
|191,60
|96.014.762
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,01
|260.087.070
|% 8,65
|
|IHLAS
|0,79
|27.402.695
|% 3,95
|
|GARAN
|6,96
|205.692.535
|% 1,16
|
|IHLGM
|1,14
|24.852.175
|% 9,62
|
|KLGYO
|2,32
|50.836.706
|% 8,41
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0779
|8,0841
|% 0,05
|
|Euro
|9,5316
|9,5438
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,0985
|11,1541
|% -0,11
|
|Frank
|8,5765
|8,6281
|% 0,09
|
|Riyal
|2,1481
|2,1588
|% -0,00
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-5,09
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-2,11
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.014
|14,00
|
|Tam
|2.952
|3.027
|22,40
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|10,83
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,90
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,52
|63,52
|-0,91
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, BIMAS, TAVHL
-
10:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 56 artarak (% 0.72 ) 1, 203
-
10:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, CMBTN, IHLGM, EUKYO, AKCNS
-
10:38
KRGYO, RTALB, TRILC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:38
ARCLK, SELGD, AVOD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında