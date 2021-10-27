***NNF* *INFO* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
27.10.2021 09:23
***NNF******INFO******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [INFO, IYF]
İlgili Fonlar [NNF]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972654
BIST
11:311.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.507
11:319,5021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0336
|Açılış
|: 9,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
11:3111,0427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0243
|Açılış
|: 10,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
11:31544,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -5,53
|Açılış
|: 544,41
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler11:31
|HEDEF
|2,84
|2.738.788
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|51.492.272
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,76
|33.733.411
|% 8,35
|
|JANTS
|63,05
|101.010.964
|% 7,50
|
|ERBOS
|122,40
|158.721.224
|% 7,37
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|OTKAR
|340,80
|73.383.228
|% -3,32
|
|ASELS
|16,44
|492.484.952
|% -3,12
|
|ATAGY
|4,09
|596.899
|% -2,85
|
|BRKO
|1,03
|100.304
|% -2,83
|
|GARAN
|9,42
|992.493.014
|% 1,95
|
|ASELS
|16,44
|492.484.952
|% -3,12
|
|EREGL
|19,71
|464.705.595
|% -1,45
|
|AKBNK
|5,72
|425.033.360
|% 2,51
|
|BIMAS
|63,10
|401.612.795
|% 1,53
|
|GARAN
|9,42
|992.493.014
|% 1,95
|
|YKBNK
|2,63
|247.516.711
|% 1,15
|
|EKGYO
|1,98
|175.893.367
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,72
|425.033.360
|% 2,51
|
|ODAS
|1,41
|64.968.451
|% 0,00
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4965
|9,5021
|% -0,35
|
|Euro
|11,0336
|11,0427
|% -0,22
|
|Sterlin
|13,0025
|13,0677
|% -0,68
|
|Frank
|10,2877
|10,3497
|% -0,42
|
|Riyal
|2,5206
|2,5333
|% -0,60
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,01
|
|Altın Gr.
|545
|545
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-0,99
|
Seans Raporu
11:31
daha fazla
-
11:43HEKTS
Yüzde 4.45 oranında artışla 9.16 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 437, 172 adet işlem
-
11:42JANTS
Yüzde 7.67 oranında artışla 63.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 840 adet işlem
-
11:41TUCLK
Yüzde 6.11 oranında artışla 13.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 949 adet işlem
-
11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, TKFEN, GARAN
-
11:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 08 artarak (% 0.01 ) 1, 328