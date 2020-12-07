***NNF* *SEKFK* *SKBNK* *PEKGY* *INFO* *IYF* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
07.12.2020 09:12
***NNF******SEKFK******SKBNK******PEKGY******INFO******IYF******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [SEK, SKBNK, INFO, IYF, PEKGY, SEKFK]
İlgili Fonlar [NNF]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891595
BIST
14:571.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
14:577,8393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0263
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
14:579,4969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0207
|Açılış
|: 9,4665
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
14:57461,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,56
|Açılış
|: 461,95
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler14:57
|KRVGD
|10,89
|328.889
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|575.891.303
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.767.073
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|KENT
|437,00
|8.467.965
|% -6,18
|
|PKENT
|1.000,10
|1.340.216
|% -5,65
|
|PETKM
|5,02
|3.083.163.868
|% 8,19
|
|GARAN
|9,00
|951.567.251
|% -1,21
|
|TUPRS
|95,90
|856.713.845
|% 2,46
|
|DOHOL
|2,83
|846.785.147
|% -1,05
|
|SASA
|19,96
|737.323.040
|% 6,68
|
|PETKM
|5,02
|3.083.163.868
|% 8,19
|
|TSKB
|1,87
|534.891.443
|% -3,11
|
|EKGYO
|2,08
|566.752.399
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,62
|365.329.437
|% 6,50
|
|YKBNK
|2,87
|399.079.585
|% -1,37
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8336
|7,8393
|% 0,34
|
|Euro
|9,4900
|9,4969
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,3733
|10,4253
|% -0,90
|
|Frank
|8,7636
|8,8164
|% 0,38
|
|Riyal
|2,0850
|2,0955
|% 0,40
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,34
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-6,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|-11,66
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|-5,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,84
|48,84
|-0,41
|
Seans Raporu
14:57
daha fazla
-
15:10LIDFA
Yüzde 4.01 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 146, 321 adet işlem
-
15:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, EKGYO, VAKBN
-
15:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 2 artarak (% 0.10 ) 1, 199
-
15:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, RODRG, ROYAL, YYAPI, SELEC, SNKRN, SILVR, SNPAM, SAFKR, YAPRK
-
15:09
ITTFH, GEDIK, YGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında