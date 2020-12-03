***NNF* *TDGYO* *INFO* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
03.12.2020 09:12
***NNF******TDGYO******INFO******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [INFO, IYF, TDGYO]
İlgili Fonlar [NNF]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891096
BIST
10:261.321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,99
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.329
En Düşük
1.319
10:267,9042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0426
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,9177
En Düşük
7,8413
10:269,5948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0778
|Açılış
|: 9,4500
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|Önceki Kapanış
|: 9,4000
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9,6078
En Düşük
9,4986
10:26466,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,75
|Açılış
|: 466,87
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
467,21
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler10:26
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|142.025.212
|% 9,98
|
|UMPAS
|0,78
|19.885
|% 9,86
|
|INVEO
|34,72
|17.047.317
|% 9,18
|
|RYGYO
|6,04
|64.627.060
|% 8,83
|
|RODRG
|13,84
|1.516.065
|% -9,13
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|CELHA
|19,23
|1.670.917
|% -8,17
|
|KLMSN
|20,38
|6.879.733
|% -7,28
|
|GARAN
|9,11
|460.322.821
|% -1,19
|
|KRDMD
|5,03
|255.582.745
|% -0,40
|
|CEMAS
|2,60
|236.481.231
|% 4,84
|
|THYAO
|12,24
|228.109.428
|% -0,08
|
|SELEC
|16,33
|217.089.639
|% 7,72
|
|CEMAS
|2,60
|236.481.231
|% 4,84
|
|TSKB
|2,17
|159.420.762
|% -3,13
|
|EKGYO
|2,17
|124.415.041
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,22
|214.594.084
|% 2,43
|
|KRDMD
|5,03
|255.582.745
|% -0,40
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9027
|7,9058
|% 0,56
|
|Euro
|9,5860
|9,5929
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,5617
|10,6147
|% 0,82
|
|Frank
|8,8137
|8,8667
|% 0,83
|
|Riyal
|2,1013
|2,1118
|% 0,56
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|11,96
|
|Altın Gr.
|467
|467
|4,77
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,05
|
|B. Petrol
|48,23
|48,23
|-0,02
|