***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamalarNobel İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 31.12.2019 Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823399BIST