***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler73.547.734 33.725.633 3.951.967 -6.264.868 1.138.498 9.133.613 61.779.957 177.012.534 177.012.534Transferler6.464.616 55.315.341 -61.779.957Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)127.544.962 127.544.962 127.544.962Dönem Karı (Zararı)Sermaye AvansıKar Payları-8.259.970 -8.259.970 -8.259.970Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.500.607 -2.500.607 -2.500.607Dönem Sonu Bakiyeler73.547.734 33.725.633 3.951.967 -8.765.475 7.603.114 56.188.984 127.544.962 293.796.919 293.796.919Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler73.547.734 33.725.633 3.951.967 -8.765.475 7.603.114 56.188.984 127.544.962 293.796.919 293.796.919Transferler6.049.548 121.495.414 -127.544.962Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)154.214.103 154.214.103 154.214.103Dönem Karı (Zararı)Sermaye AvansıKar PaylarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.723.927 -2.723.927 -2.723.927Dönem Sonu Bakiyeler73.547.734 33.725.633 3.951.967 -11.489.402 13.652.662 177.684.398 154.214.103 445.287.095 445.287.095Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.538.339 18.312.855Dönem Karı (Zararı)154.214.103 127.544.962Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.944.686 28.436.485Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18.097.272 14.821.955Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 4.413.792Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 4.413.792Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.003.130 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.003.130 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.844.284 9.200.738İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-176.673.840 -138.332.454Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-160.748.445 -101.993.382İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-49.505.405 -46.411.649İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-111.243.040 -55.581.733Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.628.984 -8.010.304İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.165.145 -8.076.216İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-463.839 65.912Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-16.897.944 -48.895.932Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.511.444 -11.062.141İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11.305.190 -13.720.123İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.206.254 2.657.982Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)731.825 -2.443.059Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.204.305 30.747.790İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11.175.122 30.748.318İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)29.183 -528İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.846.041 3.324.574Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-17.846.041 3.324.574Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları484.949 17.648.993Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -2.999.666Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.023.288 3.663.528YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-110.350.620 -120.342.949Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri42.053 150.014Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri42.053 150.014Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-110.392.673 -120.492.963Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-110.392.673 -120.492.963FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI140.417.683 86.537.448Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri140.417.683 94.797.418Kredilerden Nakit Girişleri140.417.683 94.797.418Ödenen Temettüler0 -8.259.970YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.528.724 -15.492.646NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.528.724 -15.492.646DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.152.215 37.644.861DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ46.680.939 22.152.215Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri34 46.680.939 22.152.215Ticari Alacaklar585.677.681 414.699.322İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 217.605.041 157.869.722İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 368.072.640 256.829.600Diğer Alacaklar36.056.569 27.480.183İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 34.718.757 26.553.612İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.337.812 926.571Stoklar8 125.070.953 108.173.009Peşin Ödenmiş Giderler10.850.705 7.220.116İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 10.850.705 7.220.116Diğer Dönen Varlıklar46.048.575 43.547.590İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 46.048.575 43.547.590ARA TOPLAM850.385.422 623.272.435TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR850.385.422 623.272.435DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.792.593 3.788.406Diğer Finansal Yatırımlar29 3.792.593 3.788.406Ticari Alacaklar87.477.536 97.707.450İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 87.477.536 97.707.450Diğer Alacaklar208.054 155.456İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 208.054 155.456Maddi Duran Varlıklar325.845.988 246.994.734Arazi ve Arsalar10 3.738.603 3.129.468Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10 216.770 239.779Binalar10 59.758.360 47.978.542Tesis, Makine ve Cihazlar10 138.605.276 131.959.396Taşıtlar10 33.577.840 4.161.208Mobilya ve Demirbaşlar10 4.244.397 4.103.761Özel Maliyetler10 457.856 92.616Yapılmakta Olan Yatırımlar10 85.232.998 55.314.330Diğer Maddi Duran Varlıklar10 13.888 15.634Maddi Olmayan Duran Varlıklar66.627.189 53.225.096Lisanslar11 24.878.680 26.970.683Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri11 41.748.509 26.254.413Peşin Ödenmiş Giderler23.902.407 12.679.687İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 23.902.407 12.679.687Ertelenmiş Vergi Varlığı26 8.480.173 7.331.330TOPLAM DURAN VARLIKLAR516.333.940 421.882.159TOPLAM VARLIKLAR1.366.719.362 1.045.154.594KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar277.266.984 214.190.159İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar277.266.984 214.190.159Banka Kredileri29 277.266.984 214.190.159Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları127.123.522 73.248.989İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları127.123.522 73.248.989Banka Kredileri29 127.123.522 73.248.989Ticari Borçlar72.842.254 57.330.810İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 13.796.158 2.490.968İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 59.046.096 54.839.842Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 3.536.228 2.804.403Diğer Borçlar9.509.171 8.834.016İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 9.427.298 8.781.326İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 81.873 52.690Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.824.185 15.753.349İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 7.824.185 15.753.349Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 2.352.119 8.375.407Kısa Vadeli Karşılıklar8.500.482 1.869.426Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 8.500.482 1.869.426Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.696.797 3.886.250İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 4.696.797 3.886.250ARA TOPLAM513.651.742 386.292.809TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER513.651.742 386.292.809UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar269.477.449 246.011.124İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar269.477.449 246.011.124Banka Kredileri29 269.477.449 246.011.124Diğer Borçlar92.073.100 81.543.950İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 92.073.100 81.543.950Uzun Vadeli Karşılıklar25.568.704 20.073.360Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 25.568.704 20.073.360Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 20.661.272 17.436.432TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER407.780.525 365.064.866TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER921.432.267 751.357.675ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar445.287.095 293.796.919Ödenmiş Sermaye17 73.547.734 73.547.734Sermaye Avansı17 33.725.633 33.725.633Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 3.951.967 3.951.967Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.489.402 -8.765.475Diğer Kazançlar (Kayıplar)17 -11.489.402 -8.765.475Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.652.662 7.603.114Yasal Yedekler17 13.652.662 7.603.114Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 177.684.398 56.188.984Net Dönem Karı veya Zararı154.214.103 127.544.962TOPLAM ÖZKAYNAKLAR445.287.095 293.796.919TOPLAM KAYNAKLAR1.366.719.362 1.045.154.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 1.019.640.528 790.930.972Satışların Maliyeti19 -386.434.600 -298.056.935TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)633.205.928 492.874.037BRÜT KAR (ZARAR)633.205.928 492.874.037Genel Yönetim Giderleri21 -77.137.342 -56.987.148Pazarlama Giderleri21 -332.664.936 -257.103.562Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -25.823.886 -25.620.071Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 97.194.428 160.454.070Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -35.484.806 -44.003.010ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)259.289.386 269.614.316Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 5.954.021 7.668.585Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -7.238.540 -11.463FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)258.004.867 277.271.438Finansman Gelirleri25 16.500.614 21.866.538Finansman Giderleri25 -103.635.307 -149.458.743SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)170.870.174 149.679.233Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-16.656.071 -22.134.271Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -13.811.787 -12.933.533Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -2.844.284 -9.200.738SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)154.214.103 127.544.962DÖNEM KARI (ZARARI)154.214.103 127.544.962Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları154.214.103 127.544.962Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.723.927 -2.500.607Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları15 -3.492.214 -3.205.906Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler768.287 705.299Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 768.287 705.299Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.723.927 -2.500.607TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)151.490.176 125.044.355Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları151.490.176 125.044.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823394BIST