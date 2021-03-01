***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
01.03.2021 23:31
***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 73.547.734 33.725.633 3.951.967 -8.765.475 7.603.114 56.188.984 127.544.962 293.796.919 293.796.919
Transferler
6.049.548 121.495.414 -127.544.962
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 154.214.103 154.214.103 154.214.103
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Avansı
0
Kar Payları
-8.259.970 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
15 -2.723.927 -2.723.927 -2.723.927
Dönem Sonu Bakiyeler
15 73.547.734 33.725.633 3.951.967 -11.489.402 13.652.662 177.684.398 154.214.103 445.287.095 445.287.095
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 73.547.734 33.725.633 3.951.967 -11.489.402 13.652.662 177.684.398 154.214.103 445.287.095 445.287.095
Transferler
15 4.912.402 149.301.701 -154.214.103
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 168.790.072 168.790.072 168.790.072
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Avansı
0
Kar Payları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
15 -1.347.370 -1.347.370 -1.347.370
Dönem Sonu Bakiyeler
15 73.547.734 33.725.633 3.951.967 -12.836.772 18.565.064 326.986.099 168.790.072 612.729.797 612.729.797
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
297.328.153 -4.233.921
Dönem Karı (Zararı)
168.790.072 154.214.103
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
153.294.554 70.770.224
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 58.955.002 18.097.272
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.520.928 -2.563.265
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.520.928 -2.563.265
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.087.888 8.918.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 6.341.860 2.287.011
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -586.523 1.361.091
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 332.551 5.269.965
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.047.248 35.237.760
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -7.722.108 -14.645.377
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 50.922.187 49.708.826
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 174.311
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -152.831
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
37.780.899 10.352.787
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 6.419.745 2.844.284
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-517.156 -2.116.681
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -517.156 -2.116.681
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.311.703 -222.911.079
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
61.438.140 -124.734.737
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-76.575.830 -44.956.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
138.013.970 -79.777.970
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.487.497 -120.793.728
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.647.390 -8.628.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-70.134.887 -112.164.744
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-86.738.607 -14.334.679
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.710.099 33.225.342
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.026.468 11.305.190
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
65.683.631 21.920.152
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
766.162 3.726.723
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
774.630 2.965.715
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.468 761.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
310.772.923 2.073.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.834.831 -283.881
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -11.609.939 -6.023.288
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-257.803.736 -108.233.939
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.177.914 2.158.734
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.177.914 2.158.734
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-259.981.650 -110.392.673
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -259.981.650 -110.392.673
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.440.802 136.249.191
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.317.479 178.932.785
Kredilerden Nakit Girişleri
25 51.317.479 178.932.785
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.040.536 -7.620.145
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
25 -10.040.536 -7.620.145
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 -14.517.666
Ödenen Faiz
22 -50.922.187 -49.708.826
Alınan Faiz
22 7.722.108 14.645.377
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.083.615 23.781.331
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.083.615 23.781.331
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.933.546 22.152.215
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.017.161 45.933.546
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 73.272.949 46.680.939
Ticari Alacaklar
4-5 592.073.027 585.677.681
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 255.147.405 249.916.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 336.925.622 335.761.113
Diğer Alacaklar
4-6 24.965.381 36.056.569
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 23.071.367 34.718.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.894.014 1.337.812
Stoklar
7 210.288.632 125.070.953
Peşin Ödenmiş Giderler
8-24 33.535.061 10.850.705
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 33.535.061 10.850.705
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 3.284.595
Diğer Dönen Varlıklar
77.394.232 46.048.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 77.394.232 46.048.575
ARA TOPLAM
1.014.813.877 850.385.422
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.014.813.877 850.385.422
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3.792.593 3.792.593
Diğer Finansal Yatırımlar
25 3.792.593 3.792.593
Ticari Alacaklar
4-5 136.053.030 87.477.536
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 136.053.030 87.477.536
Diğer Alacaklar
313.221 208.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 313.221 208.054
Maddi Duran Varlıklar
549.371.588 325.845.988
Arazi ve Arsalar
9 73.978.935 3.738.603
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9 190.069 216.770
Binalar
9 63.218.301 59.758.360
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 174.972.207 138.605.276
Taşıtlar
9 49.221.493 33.577.840
Mobilya ve Demirbaşlar
9 4.548.887 4.244.397
Özel Maliyetler
9 432.545 457.856
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9 182.790.140 85.232.998
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 19.011 13.888
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
78.215.653 66.627.189
Lisanslar
10 22.655.666 24.878.680
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
10 55.559.987 41.748.509
Peşin Ödenmiş Giderler
42.887.656 23.902.407
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 42.887.656 23.902.407
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
810.633.741 507.853.767
TOPLAM VARLIKLAR
1.825.447.618 1.358.239.189
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
322.211.888 277.266.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
322.211.888 277.266.984
Banka Kredileri
25 322.211.888 277.266.984
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
154.255.776 127.123.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
154.255.776 127.123.522
Banka Kredileri
25 154.255.776 127.123.522
Ticari Borçlar
143.033.577 72.842.254
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 19.822.626 13.796.158
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 123.210.951 59.046.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 4.903.498 3.536.228
Diğer Borçlar
4-6 9.257.748 9.509.171
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 9.184.343 9.427.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 73.405 81.873
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.874.324 7.824.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 14.874.324 7.824.185
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.352.119
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.361.716 8.500.482
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11-13 12.361.716 8.500.482
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.215.573 4.696.797
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 6.215.573 4.696.797
ARA TOPLAM
667.114.100 513.651.742
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
667.114.100 513.651.742
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
391.890.455 269.477.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
391.890.455 269.477.449
Banka Kredileri
25 391.890.455 269.477.449
Diğer Borçlar
113.777.750 92.073.100
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-6 113.777.750 92.073.100
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.644.739 25.568.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 27.644.739 25.568.704
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 12.290.777 12.181.099
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
545.603.721 399.300.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.212.717.821 912.952.094
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
612.729.797 445.287.095
Ödenmiş Sermaye
15 73.547.734 73.547.734
Sermaye Avansı
15 33.725.633 33.725.633
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 3.951.967 3.951.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.836.772 -11.489.402
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 -12.836.772 -11.489.402
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.565.064 13.652.662
Yasal Yedekler
15 18.565.064 13.652.662
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 326.986.099 177.684.398
Net Dönem Karı veya Zararı
15 168.790.072 154.214.103
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
612.729.797 445.287.095
TOPLAM KAYNAKLAR
1.825.447.618 1.358.239.189
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 1.214.926.851 1.019.640.528
Satışların Maliyeti
17 -474.592.773 -386.434.600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
740.334.078 633.205.928
BRÜT KAR (ZARAR)
740.334.078 633.205.928
Genel Yönetim Giderleri
18 -112.206.949 -77.137.342
Pazarlama Giderleri
18 -349.303.778 -332.664.936
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -40.818.990 -25.823.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 177.562.339 97.194.428
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -35.620.095 -35.484.806
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
379.946.605 259.289.386
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 517.156 5.954.021
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -7.238.540
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
380.463.761 258.004.867
Finansman Gelirleri
22 7.722.108 16.500.614
Finansman Giderleri
22 -212.976.052 -103.635.307
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
175.209.817 170.870.174
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.419.745 -16.656.071
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -5.973.225 -13.811.787
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -446.520 -2.844.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
168.790.072 154.214.103
DÖNEM KARI (ZARARI)
168.790.072 154.214.103
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
168.790.072 154.214.103
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.347.370 -2.723.927
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13 -1.684.212 -3.492.214
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
336.842 768.287
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 336.842 768.287
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.347.370 -2.723.927
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
167.442.702 151.490.176
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
167.442.702 151.490.176
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914364
BIST