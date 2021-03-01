***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 73.547.734 33.725.633 3.951.967 -8.765.475 7.603.114 56.188.984 127.544.962 293.796.919 293.796.919Transferler6.049.548 121.495.414 -127.544.962Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 154.214.103 154.214.103 154.214.103Dönem Karı (Zararı)Sermaye AvansıKar Payları-8.259.970 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)15 -2.723.927 -2.723.927 -2.723.927Dönem Sonu Bakiyeler15 73.547.734 33.725.633 3.951.967 -11.489.402 13.652.662 177.684.398 154.214.103 445.287.095 445.287.095Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 73.547.734 33.725.633 3.951.967 -11.489.402 13.652.662 177.684.398 154.214.103 445.287.095 445.287.095Transferler15 4.912.402 149.301.701 -154.214.103Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 168.790.072 168.790.072 168.790.072Dönem Karı (Zararı)Sermaye AvansıKar PaylarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)15 -1.347.370 -1.347.370 -1.347.370Dönem Sonu Bakiyeler15 73.547.734 33.725.633 3.951.967 -12.836.772 18.565.064 326.986.099 168.790.072 612.729.797 612.729.797Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI297.328.153 -4.233.921Dönem Karı (Zararı)168.790.072 154.214.103Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler153.294.554 70.770.224Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 58.955.002 18.097.272Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.520.928 -2.563.265Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.520.928 -2.563.265Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.087.888 8.918.067Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 6.341.860 2.287.011Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -586.523 1.361.091Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 332.551 5.269.965Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler43.047.248 35.237.760Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -7.722.108 -14.645.377Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 50.922.187 49.708.826Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri19 174.311Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri19 -152.831Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler37.780.899 10.352.787Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 6.419.745 2.844.284Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-517.156 -2.116.681Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -517.156 -2.116.681İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.311.703 -222.911.079Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler61.438.140 -124.734.737İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-76.575.830 -44.956.767İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)138.013.970 -79.777.970Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-58.487.497 -120.793.728İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11.647.390 -8.628.984İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-70.134.887 -112.164.744Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-86.738.607 -14.334.679Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler71.710.099 33.225.342İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.026.468 11.305.190İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)65.683.631 21.920.152Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler766.162 3.726.723İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)774.630 2.965.715İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.468 761.008İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları310.772.923 2.073.248Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -1.834.831 -283.881Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -11.609.939 -6.023.288YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-257.803.736 -108.233.939Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.177.914 2.158.734Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.177.914 2.158.734Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-259.981.650 -110.392.673Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -259.981.650 -110.392.673FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.440.802 136.249.191Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri51.317.479 178.932.785Kredilerden Nakit Girişleri25 51.317.479 178.932.785Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.040.536 -7.620.145Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları25 -10.040.536 -7.620.145Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları25 -14.517.666Ödenen Faiz22 -50.922.187 -49.708.826Alınan Faiz22 7.722.108 14.645.377YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.083.615 23.781.331NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.083.615 23.781.331DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ45.933.546 22.152.215DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ69.017.161 45.933.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 73.272.949 46.680.939Ticari Alacaklar4-5 592.073.027 585.677.681İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 255.147.405 249.916.568İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 336.925.622 335.761.113Diğer Alacaklar4-6 24.965.381 36.056.569İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 23.071.367 34.718.757İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.894.014 1.337.812Stoklar7 210.288.632 125.070.953Peşin Ödenmiş Giderler8-24 33.535.061 10.850.705İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 33.535.061 10.850.705Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 3.284.595Diğer Dönen Varlıklar77.394.232 46.048.575İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 77.394.232 46.048.575ARA TOPLAM1.014.813.877 850.385.422TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.014.813.877 850.385.422DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.792.593 3.792.593Diğer Finansal Yatırımlar25 3.792.593 3.792.593Ticari Alacaklar4-5 136.053.030 87.477.536İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 136.053.030 87.477.536Diğer Alacaklar313.221 208.054İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 313.221 208.054Maddi Duran Varlıklar549.371.588 325.845.988Arazi ve Arsalar9 73.978.935 3.738.603Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9 190.069 216.770Binalar9 63.218.301 59.758.360Tesis, Makine ve Cihazlar9 174.972.207 138.605.276Taşıtlar9 49.221.493 33.577.840Mobilya ve Demirbaşlar9 4.548.887 4.244.397Özel Maliyetler9 432.545 457.856Yapılmakta Olan Yatırımlar9 182.790.140 85.232.998Diğer Maddi Duran Varlıklar9 19.011 13.888Maddi Olmayan Duran Varlıklar78.215.653 66.627.189Lisanslar10 22.655.666 24.878.680Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri10 55.559.987 41.748.509Peşin Ödenmiş Giderler42.887.656 23.902.407İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 42.887.656 23.902.407TOPLAM DURAN VARLIKLAR810.633.741 507.853.767TOPLAM VARLIKLAR1.825.447.618 1.358.239.189KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar322.211.888 277.266.984İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar322.211.888 277.266.984Banka Kredileri25 322.211.888 277.266.984Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları154.255.776 127.123.522İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları154.255.776 127.123.522Banka Kredileri25 154.255.776 127.123.522Ticari Borçlar143.033.577 72.842.254İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 19.822.626 13.796.158İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 123.210.951 59.046.096Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 4.903.498 3.536.228Diğer Borçlar4-6 9.257.748 9.509.171İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 9.184.343 9.427.298İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 73.405 81.873Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.874.324 7.824.185İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 14.874.324 7.824.185Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.352.119Kısa Vadeli Karşılıklar12.361.716 8.500.482Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11-13 12.361.716 8.500.482Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.215.573 4.696.797İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 6.215.573 4.696.797ARA TOPLAM667.114.100 513.651.742TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER667.114.100 513.651.742UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar391.890.455 269.477.449İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar391.890.455 269.477.449Banka Kredileri25 391.890.455 269.477.449Diğer Borçlar113.777.750 92.073.100İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-6 113.777.750 92.073.100Uzun Vadeli Karşılıklar27.644.739 25.568.704Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 27.644.739 25.568.704Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 12.290.777 12.181.099TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER545.603.721 399.300.352TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.212.717.821 912.952.094ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar612.729.797 445.287.095Ödenmiş Sermaye15 73.547.734 73.547.734Sermaye Avansı15 33.725.633 33.725.633Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 3.951.967 3.951.967Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-12.836.772 -11.489.402Diğer Kazançlar (Kayıplar)15 -12.836.772 -11.489.402Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.565.064 13.652.662Yasal Yedekler15 18.565.064 13.652.662Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 326.986.099 177.684.398Net Dönem Karı veya Zararı15 168.790.072 154.214.103TOPLAM ÖZKAYNAKLAR612.729.797 445.287.095TOPLAM KAYNAKLAR1.825.447.618 1.358.239.189Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.214.926.851 1.019.640.528Satışların Maliyeti17 -474.592.773 -386.434.600TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)740.334.078 633.205.928BRÜT KAR (ZARAR)740.334.078 633.205.928Genel Yönetim Giderleri18 -112.206.949 -77.137.342Pazarlama Giderleri18 -349.303.778 -332.664.936Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -40.818.990 -25.823.886Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 177.562.339 97.194.428Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -35.620.095 -35.484.806ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)379.946.605 259.289.386Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 517.156 5.954.021Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -7.238.540FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)380.463.761 258.004.867Finansman Gelirleri22 7.722.108 16.500.614Finansman Giderleri22 -212.976.052 -103.635.307SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)175.209.817 170.870.174Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.419.745 -16.656.071Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -5.973.225 -13.811.787Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -446.520 -2.844.284SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)168.790.072 154.214.103DÖNEM KARI (ZARARI)168.790.072 154.214.103Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları168.790.072 154.214.103Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.347.370 -2.723.927Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları13 -1.684.212 -3.492.214Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler336.842 768.287Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 336.842 768.287Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.347.370 -2.723.927TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)167.442.702 151.490.176Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları167.442.702 151.490.176http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914364BIST