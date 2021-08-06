***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 73.547.734 33.725.633 3.951.967 -11.489.402 13.652.662 177.684.398 154.214.103 445.287.095 445.287.095Transferler154.214.103 -154.214.103Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-334.561 55.914.747 55.580.186 55.580.186Dönem Karı (Zararı)Sermaye AvansıKar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler12 73.547.734 33.725.633 3.951.967 -11.823.963 13.652.662 331.898.501 55.914.747 500.867.281 500.867.281Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 73.547.734 33.725.633 3.951.967 -12.836.772 18.565.064 326.986.099 168.790.072 612.729.797 612.729.797Transferler84.211 168.790.072 -168.790.072 84.211 84.211Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)77.128.942 77.128.942 77.128.942Dönem Karı (Zararı)Sermaye AvansıKar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler12 73.547.734 33.725.633 3.951.967 -12.752.561 18.565.064 495.776.171 77.128.942 689.942.950 689.942.950Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.186.434 121.819.439Dönem Karı (Zararı)77.128.942 55.914.747Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler163.289.553 123.015.275Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 38.569.884 22.529.808Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.326.561 721.252Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.326.561 721.252Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.216.170 6.568.660Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 11.815.907 5.924.892Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler643.768Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler400.263Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.767.787 21.763.732Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -6.348.693 -3.648.339Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 23.294.003 26.287.448Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri16 -177.523 -875.377Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler89.718.064 67.963.879Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 4.605.127 3.613.748Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-914.040 -145.804Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-914.040 -145.804İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-211.239.280 -46.715.231Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-55.073.056 60.720.319İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-76.854.680 -22.090.780İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)21.781.624 82.811.099Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-131.814.942 -25.925.928İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.071.341 1.210.028İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-126.743.601 -27.135.956Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-51.157.581 -103.473.086Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.902.737 -1.221.612İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)25.398.652 -14.673.052İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-18.495.915 13.451.440Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.903.562 23.185.076İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)21.152.850 13.981.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.249.288 9.204.076İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları29.179.215 132.214.791Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -1.847.490 -642.882Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -4.145.291 -9.752.470YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-80.643.386 -54.568.376Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri991.796 1.591.614Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7-8 991.796 1.591.614Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-81.635.182 -56.159.990Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7-8 -81.635.182 -56.159.990FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.832.771 -46.477.685Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri58.997.141 -7.746.949Kredilerden Nakit Girişleri19 58.997.141 -7.746.949Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.505.896 -5.179.456Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları19 -4.505.896 -5.179.456Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 -9.713.164 -8.355.436Ödenen Faiz17 -23.294.003 -26.287.448Alınan Faiz17 6.348.693 1.091.604YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-29.624.181 20.773.378NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-29.624.181 20.773.378DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 69.017.161 46.680.939DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.392.980 67.454.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 43.308.444 73.272.949Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar4-5 623.416.614 592.073.027İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 308.095.093 255.147.405İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 315.321.521 336.925.622Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar4 34.626.617 24.965.381İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 28.142.708 23.071.367İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.483.909 1.894.014Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar6 259.119.652 210.288.632Peşin Ödenmiş Giderler48.612.156 33.535.061İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler48.612.156 33.535.061Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar3.284.595Diğer Dönen Varlıklar207.364.503 77.394.232İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 207.364.503 77.394.232ARA TOPLAM1.216.447.986 1.014.813.877TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.216.447.986 1.014.813.877DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.805.156 3.792.593Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarDiğer Finansal Yatırımlar3.805.156 3.792.593Ticari Alacaklar4 159.960.022 136.053.030İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 159.960.022 136.053.030Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar281.333 313.221İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar281.333 313.221Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar581.915.271 549.371.588Arazi ve Arsalar7 73.978.935 73.978.935Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri7 177.166 190.069Binalar7 61.874.504 63.218.301Tesis, Makine ve Cihazlar7 172.958.045 174.972.207Taşıtlar7 39.722.232 49.221.493Mobilya ve Demirbaşlar7 4.160.505 4.548.887Özel Maliyetler7 619.272 432.545Yapılmakta Olan Yatırımlar7 228.412.725 182.790.140Diğer Maddi Duran Varlıklar7 11.887 19.011Maddi Olmayan Duran Varlıklar88.713.984 78.215.653Lisanslar8 24.856.726 22.655.666Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri8 63.857.258 55.559.987Peşin Ödenmiş Giderler23.419.884 42.887.656İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler23.419.884 42.887.656Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR858.095.650 810.633.741TOPLAM VARLIKLAR2.074.543.636 1.825.447.618KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar201.055.771 322.211.888İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar201.055.771 322.211.888Banka Kredileri19 201.055.771 322.211.888Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları224.611.845 154.255.776İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları224.611.845 154.255.776Banka Kredileri19 224.611.845 154.255.776Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar148.139.001 143.033.577İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 45.221.278 19.822.626İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar102.917.723 123.210.951Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 4.750.263 4.903.498Diğer Borçlar4 7.833.934 9.257.748İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 7.746.882 9.184.343İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar87.052 73.405Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.983.729 14.874.324İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.983.729 14.874.324Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 8.493.071Kısa Vadeli Karşılıklar15.956.918 12.361.716Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15.956.918 12.361.716Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.012.886 6.215.573İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.012.886 6.215.573ARA TOPLAM633.837.418 667.114.100TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER633.837.418 667.114.100UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar577.241.120 391.890.455İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar577.241.120 391.890.455Banka Kredileri19 577.241.120 391.890.455Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar134.930.600 113.777.750İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 134.930.600 113.777.750Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar34.418.217 27.644.739Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 34.418.217 27.644.739Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 4.173.331 12.290.777Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER750.763.268 545.603.721TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.384.600.686 1.212.717.821ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar689.942.950 612.729.797Ödenmiş Sermaye12 73.547.734 73.547.734Sermaye Avansı33.725.633 33.725.633Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.951.967 3.951.967Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-12.752.561 -12.836.772Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Diğer Kazançlar (Kayıplar)-12.752.561 -12.836.772Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.565.064 18.565.064Yasal Yedekler18.565.064 18.565.064Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları495.776.171 326.986.099Net Dönem Karı veya Zararı77.128.942 168.790.072TOPLAM ÖZKAYNAKLAR689.942.950 612.729.797TOPLAM KAYNAKLAR2.074.543.636 1.825.447.618Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 647.933.930 554.468.083Satışların Maliyeti14 -246.752.716 -224.228.137TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)401.181.214 330.239.946 0 0BRÜT KAR (ZARAR)401.181.214 330.239.946 0 0Genel Yönetim Giderleri15 -66.486.040 -48.215.716Pazarlama Giderleri15 -195.723.354 -166.011.769Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -31.405.189 -20.992.489Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 109.766.442 84.405.195Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -9.009.022 -13.285.348ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)208.324.051 166.139.819 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler914.040 145.804FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)209.238.091 166.285.623 0 0Finansman Gelirleri17 6.348.693 3.912.608Finansman Giderleri17 -133.852.715 -110.669.736SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)81.734.069 59.528.495 0 0Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.605.127 -3.613.748 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -12.638.362 -5.407.170Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 8.033.235 1.793.422SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)77.128.942 55.914.747 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)77.128.942 55.914.747 0 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları77.128.942 55.914.747Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar84.211 -334.561 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler84.211 -334.561 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 84.211 94.363Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 -428.924Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)84.211 -334.561 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)77.213.153 55.580.186 0 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları77.213.153 55.580.186http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955721BIST