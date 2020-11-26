***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiAçıklamalar23.07.2020 tarih 187 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kuruluna tahvil ihracı için başvuru yapılması kararı alınmıştır.SPK tarafından 12.11.2020 tarih ve 71/1376 sayılı kararı ile 1 yıl süreli 250.000.000,-TL raf kaydı onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890097BIST