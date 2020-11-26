***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
26.11.2020 10:42
***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.07.2020 tarih 187 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kuruluna tahvil ihracı için başvuru yapılması kararı alınmıştır.
SPK tarafından 12.11.2020 tarih ve 71/1376 sayılı kararı ile 1 yıl süreli 250.000.000,-TL raf kaydı onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890097
BIST
11:181.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.326
11:187,9211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0311
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,9030
11:189,4578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0238
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,4132
11:18463,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,18
|Açılış
|: 463,16
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
460,11
BIST En Aktif Hisseler11:18
|LOGO
|108,90
|60.527.722
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|442.850
|% 10,00
|
|CASA
|97,40
|1.110.360
|% 9,99
|
|QNBFB
|84,30
|9.867.257
|% 9,98
|
|TKNSA
|10,03
|27.077.088
|% 9,98
|
|SUMAS
|34,94
|226.271
|% -9,99
|
|KENT
|385,10
|978.539
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,76
|510.757
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|112.367
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,20
|13.440
|% -6,67
|
|THYAO
|12,13
|770.459.284
|% 1,17
|
|KRDMD
|5,14
|721.592.305
|% -1,15
|
|GARAN
|9,11
|435.727.166
|% 0,44
|
|ODAS
|3,69
|374.781.109
|% 1,37
|
|PGSUS
|63,20
|367.256.010
|% 3,27
|
|KRDMD
|5,14
|721.592.305
|% -1,15
|
|ODAS
|3,69
|374.781.109
|% 1,37
|
|TSKB
|2,66
|267.894.032
|% -1,85
|
|HLGYO
|3,37
|319.682.077
|% 7,32
|
|YKBNK
|3,01
|195.289.861
|% 0,00
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9173
|7,9211
|% -0,39
|
|Euro
|9,4466
|9,4578
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,5627
|10,6157
|% -0,53
|
|Frank
|8,6982
|8,7505
|% -0,30
|
|Riyal
|2,1066
|2,1171
|% -0,37
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|10,05
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,00
|
|B. Petrol
|48,23
|48,23
|-0,30
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
-
11:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, KRDMD, TKFEN
-
11:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, PGSUS, TAVHL
-
11:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 82 artarak (% 0.32 ) 1, 199
-
11:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, TKNSA, KERVN, BALAT, SAFKR, LOGO, RODRG, CASA, QNBFB, QNBFL
-
11:32
EGPRO, COSMO, BURCE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında