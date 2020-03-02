***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
02.03.2020 18:12
***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/02/2020
Karar Sayısı
178
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Nobel İlaç A.Ş. 31.12.2019 Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823403
BIST
18:05107.310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.316,22
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
18:056,1736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,1736
En Düşük
6,1592
18:056,8799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0198
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8799
En Düşük
6,8590
18:05316,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,05
|Açılış
|: 316,21
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
315,85
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.952.264
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|86.670.559
|% 19,96
|
|AVGYO
|1,81
|42.939.021
|% 19,87
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|TIRE
|6,95
|67.153.354
|% 15,26
|
|MZHLD
|14,00
|119.781
|% -5,41
|
|BAGFS
|13,98
|19.818.019
|% -3,59
|
|ECZYT
|11,63
|10.826.389
|% -3,08
|
|MEMSA
|0,36
|1.228.787
|% -2,70
|
|EGEEN
|650,10
|14.940.810
|% -2,61
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|ASELS
|28,24
|672.434.430
|% 2,69
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|GARAN
|9,57
|507.050.744
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|ODAS
|2,05
|260.427.283
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|161.247.734
|% 2,88
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8659
|7,9053
|% -1,26
|
|Frank
|6,4191
|6,4577
|% -0,21
|
|Riyal
|1,6426
|1,6508
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.592
|6,11
|
|Altın Gr.
|316
|316
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,73
|16,78
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,01
|
|B. Petrol
|52,67
|52,67
|3,00
|