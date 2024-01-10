***NOR*** NCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NOR*** NCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Yatırım Hizmetleri Tebliğ) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliğ) hükümleri çerçevesinde mevcut durumda sahip olduğumuz yurtdışında "paya dayalı türev araçlar", "pay endekslerine dayalı türev araçlar" ve "diğer türev araçlar üzerinde işlem aracılığı faaliyet izninin, yurtdışında "paylar" ve "diğer menkul kıymetler"le ilgili işlemleri de içerecek şekilde genişletilmesi talebiyle kurula başvurumuz, SPK'nun 02.11.2023 tarih ve 66 sayılı toplantısında Şirketimizin yurtdışında "paylar" ve "diğer menkul kıymetler" üzerinde işlem aracılığı faaliyetinde bulunmasına ilişkin başvurumuz olumlu karşılanmış olup, aşağıdaki tabloda yer alan yatırım hizmet ve faaliyetlerinde hizmet verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238226BIST