***NOR*** NCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2024 19:50
***NOR*** NCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Yatırım Hizmetleri Tebliğ) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliğ) hükümleri çerçevesinde mevcut durumda sahip olduğumuz yurtdışında "paya dayalı türev araçlar", "pay endekslerine dayalı türev araçlar" ve "diğer türev araçlar üzerinde işlem aracılığı faaliyet izninin, yurtdışında "paylar" ve "diğer menkul kıymetler"le ilgili işlemleri de içerecek şekilde genişletilmesi talebiyle kurula başvurumuz, SPK'nun 02.11.2023 tarih ve 66 sayılı toplantısında Şirketimizin yurtdışında "paylar" ve "diğer menkul kıymetler" üzerinde işlem aracılığı faaliyetinde bulunmasına ilişkin başvurumuz olumlu karşılanmış olup, aşağıdaki tabloda yer alan yatırım hizmet ve faaliyetlerinde hizmet verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238226
BIST
'
18:057.874
En Düşük
|Değişim
|: 1,78%
|| 137,90
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.897
18:0529,9612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0366
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9700
|
29,9768
En Düşük
29,8218
18:0532,9034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1660
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9146
En Düşük
32,6724
18:051.947,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,10
|Açılış
|: 1.947,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.966,24
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKOS
|52,80
|365.209.399
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,84
|316.644.708
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,64
|63.559.281
|% 9,99
|
|BAYRK
|21,14
|48.292.177
|% 9,99
|
|MARKA
|47,18
|20.054.508
|% 9,98
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,75
|358.742.247
|% -9,24
|
|DAPGM
|26,02
|567.023.931
|% -7,67
|
|CEMAS
|4,78
|214.427.458
|% -6,64
|
|CVKMD
|369,50
|394.741.159
|% -6,10
|
|THYAO
|249,90
|11.467.212.507
|% 2,88
|
|EREGL
|45,04
|8.025.085.758
|% 4,99
|
|YKBNK
|23,56
|5.624.384.606
|% 5,08
|
|ISCTR
|25,70
|5.125.250.424
|% 2,23
|
|AKBNK
|40,74
|4.285.692.075
|% 2,26
|
|YKBNK
|23,56
|5.624.384.606
|% 5,08
|
|EKGYO
|8,25
|2.004.096.455
|% 1,48
|
|ISCTR
|25,70
|5.125.250.424
|% 2,23
|
|EREGL
|45,04
|8.025.085.758
|% 4,99
|
|HALKB
|13,22
|2.066.853.867
|% -4,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9577
|29,9624
|% 0,13
|
|Euro
|32,8892
|32,9134
|% 0,54
|
|Sterlin
|38,0589
|38,2498
|% 0,40
|
|Frank
|35,0421
|35,2532
|% 0,21
|
|Riyal
|7,9657
|8,0056
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,89
|22,92
|% 0,66
|
|Platin
|920,72
|922,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|996,37
|1.001,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,81
|76,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,15
|2.021,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59MARKA
Yüzde 9.98 oranında artışla 47.18 lira fiyatla işlem gören hissede 427, 646 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 7, 882 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 89 üstünde . İşlem hacmi 91, 693.00 milyon TL de
-
17:58KFEIN
Yüzde 9.94 oranında artışla 74.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 903, 812 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 9.95 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 890, 577 adet işlem
-
17:55YAYLA
Yüzde 9.95 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 880, 092 adet işlem