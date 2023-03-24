***NOR*** NCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.03.2023 12:47
***NOR*** NCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EMRE UTKAN Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127701
BIST
15:555.032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -30,03
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.000
15:5519,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0438
|Açılış
|: 19,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
15:5520,5176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1140
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,4376
15:551.226,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,03
|Açılış
|: 1.226,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler15:55
|DERIM
|9,13
|21.560.077
|% 10,00
|
|SANEL
|15,97
|14.169.721
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|55.820.126
|% 9,98
|
|DGGYO
|41,90
|70.796.851
|% 9,97
|
|ORMA
|61,20
|650.690
|% 9,97
|
|PAMEL
|280,00
|71.578.323
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|434.453.501
|% -9,95
|
|IZINV
|23,20
|31.291.190
|% -8,66
|
|POLTK
|1.960,10
|20.397.234
|% -8,37
|
|KUVVA
|44,20
|346.671
|% -7,14
|
|ASTOR
|63,55
|4.212.238.876
|% 1,92
|
|EREGL
|37,28
|3.339.647.969
|% 0,49
|
|THYAO
|127,50
|2.190.671.782
|% -1,47
|
|ISCTR
|13,98
|1.865.634.735
|% -1,34
|
|KOZAL
|21,52
|1.764.050.778
|% 2,09
|
|KATMR
|1,44
|200.491.089
|% 9,92
|
|ISCTR
|13,98
|1.865.634.735
|% -1,34
|
|EKGYO
|6,97
|801.762.251
|% -0,14
|
|YKBNK
|10,42
|1.090.575.923
|% -1,61
|
|EREGL
|37,28
|3.339.647.969
|% 0,49
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0654
|19,0695
|% 0,23
|
|Euro
|20,4982
|20,5176
|% -0,55
|
|Sterlin
|23,2129
|23,3293
|% -0,43
|
|Frank
|20,6613
|20,7857
|% -0,11
|
|Riyal
|5,0620
|5,0874
|% 0,21
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.002
|8,13
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|6,08
|
|Cumhuriyet
|8.254
|8.378
|77,00
|
|Tam
|8.284
|8.365
|26,00
|
|Yarım
|4.061
|4.093
|12,00
|
|Çeyrek
|2.031
|2.047
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|0,24
|
|B. Petrol
|73,22
|73,22
|-2,69
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 69 kaybederek (% -0.73 ) 5, 538
-
16:10XU100
Endeks 5, 031 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 36, 237.00 milyon TL de
-
16:09YAPRK
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 47.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 159 adet işlem
-
16:08SMART
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 167, 118 adet işlem
-
16:06KAPLM
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 95.70 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 095 adet işlem