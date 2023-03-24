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***NOR*** NCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.03.2023 15:28
***NOR*** NCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***NOR*** NCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SELTAN BÜYÜKAKTEN Board Member Finans Sektörü Profesyoneli
EMRE UTKAN General Manager Finans Sektörü Profesyoneli

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127741


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:565.034
Değişim :  -0,56% |  -28,12
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Önceki Kapanış :  5.062  
En Yüksek
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5.000
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 9,13 21.560.077 % 10,00  
DGGYO 41,90 70.796.851 % 9,97  
ANELE 5,52 98.464.934 % 9,96  
GEREL 14,38 144.777.793 % 9,94  
KATMR 1,44 200.491.089 % 9,92  
daha fazla
15:54 Alış Satış %  
Dolar 19,0656 19,0698 % 0,23  
Euro 20,5043 20,5252 % -0,52  
Sterlin 23,2125 23,3290 % -0,43  
Frank 20,6533 20,7778 % -0,15  
Riyal 5,0621 5,0875 % 0,22  
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15:54 Alış Satış %  
Altın Ons 2.001 2.001 7,17  
Altın Gr. 1.226 1.226 6,39  
Cumhuriyet 8.252 8.377 76,00  
Tam 8.284 8.364 25,00  
Yarım 4.061 4.093 12,00  
Çeyrek 2.030 2.046 6,00  
Gümüş.Ons 23,43 23,46 0,33  
Gümüş Gr. 14,34 14,36 0,21  
B. Petrol 73,43 73,43 -2,48  
Seans Raporu 15:54
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