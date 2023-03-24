***NOR*** NCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NOR*** NCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSELTAN BÜYÜKAKTEN Board Member Finans Sektörü ProfesyoneliEMRE UTKAN General Manager Finans Sektörü ProfesyoneliSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı Görevihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127741BIST