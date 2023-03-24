***NOR*** NCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.03.2023 15:28
***NOR*** NCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SELTAN BÜYÜKAKTEN Board Member Finans Sektörü Profesyoneli
EMRE UTKAN General Manager Finans Sektörü Profesyoneli
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127741
BIST
15:565.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -28,12
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.000
15:5619,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0438
|Açılış
|: 19,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
15:5620,5176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1140
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,4376
15:561.225,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,53
|Açılış
|: 1.225,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler15:54
|DERIM
|9,13
|21.560.077
|% 10,00
|
|DGGYO
|41,90
|70.796.851
|% 9,97
|
|ANELE
|5,52
|98.464.934
|% 9,96
|
|GEREL
|14,38
|144.777.793
|% 9,94
|
|KATMR
|1,44
|200.491.089
|% 9,92
|
|PAMEL
|280,00
|71.578.323
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|434.453.501
|% -9,95
|
|POLTK
|1.960,10
|20.397.234
|% -8,37
|
|SMART
|8,21
|90.192.261
|% -5,74
|
|YAPRK
|47,48
|63.824.071
|% -5,61
|
|ASTOR
|63,55
|4.212.238.876
|% 1,92
|
|EREGL
|37,28
|3.339.647.969
|% 0,49
|
|THYAO
|127,50
|2.190.671.782
|% -1,47
|
|ISCTR
|13,98
|1.865.634.735
|% -1,34
|
|KOZAL
|21,52
|1.764.050.778
|% 2,09
|
|KATMR
|1,44
|200.491.089
|% 9,92
|
|ISCTR
|13,98
|1.865.634.735
|% -1,34
|
|EKGYO
|6,97
|801.762.251
|% -0,14
|
|YKBNK
|10,42
|1.090.575.923
|% -1,61
|
|EREGL
|37,28
|3.339.647.969
|% 0,49
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0656
|19,0698
|% 0,23
|
|Euro
|20,5043
|20,5252
|% -0,52
|
|Sterlin
|23,2125
|23,3290
|% -0,43
|
|Frank
|20,6533
|20,7778
|% -0,15
|
|Riyal
|5,0621
|5,0875
|% 0,22
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.001
|7,17
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|6,39
|
|Cumhuriyet
|8.252
|8.377
|76,00
|
|Tam
|8.284
|8.364
|25,00
|
|Yarım
|4.061
|4.093
|12,00
|
|Çeyrek
|2.030
|2.046
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,21
|
|B. Petrol
|73,43
|73,43
|-2,48
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:09YAPRK
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 47.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 159 adet işlem
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16:08SMART
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 167, 118 adet işlem
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16:06KAPLM
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 95.70 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 095 adet işlem
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16:05XU100
Endeks 5, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 35, 860.00 milyon TL de
-
16:05SMART
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 126, 619 adet işlem