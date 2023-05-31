***NOR*** NCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.05.2023 12:04
***NOR*** NCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.ncminvest.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154943
BIST
13:554.959
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 7,49
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.980
13:5520,7198
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,2243
|Açılış
|: 20,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
13:5522,2299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,2091
|Açılış
|: 22,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,5298
En Düşük
22,0192
13:551.301,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 13,69
|Açılış
|: 1.301,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler13:55
|KONKA
|36,34
|56.132.507
|% 9,99
|
|CVKMD
|152,60
|238.639.869
|% 9,94
|
|GEREL
|20,58
|16.111.876
|% 9,94
|
|KOPOL
|44,00
|586.449.302
|% 9,67
|
|AVHOL
|33,62
|155.785.712
|% 9,16
|
|MARKA
|13,90
|7.395.495
|% -9,97
|
|DIRIT
|4,99
|612.383
|% -9,93
|
|KLSYN
|4,00
|28.311.542
|% -4,76
|
|QUAGR
|82,55
|165.381.669
|% -4,57
|
|PAMEL
|188,40
|37.863.944
|% -3,38
|
|EUPWR
|96,75
|1.205.977.612
|% 4,26
|
|CWENE
|163,80
|972.368.108
|% 2,44
|
|ASTOR
|53,10
|917.181.220
|% 0,38
|
|BIENY
|44,34
|814.351.855
|% 2,64
|
|GESAN
|58,90
|702.010.879
|% 5,37
|
|KAYSE
|16,78
|580.678.554
|% 7,50
|
|SEGYO
|2,29
|80.359.277
|% 6,51
|
|AKFYE
|10,80
|311.408.291
|% 0,75
|
|BIENY
|44,34
|814.351.855
|% 2,64
|
|ASTOR
|53,10
|917.181.220
|% 0,38
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7058
|20,7198
|% 1,09
|
|Euro
|22,2034
|22,2299
|% 0,95
|
|Sterlin
|25,4992
|25,6271
|% 0,83
|
|Frank
|22,6298
|22,7661
|% 0,71
|
|Riyal
|5,4994
|5,5270
|% 1,22
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-2,67
|
|Altın Gr.
|1.302
|1.303
|14,68
|
|Cumhuriyet
|9.058
|9.195
|75,00
|
|Tam
|9.004
|9.252
|75,25
|
|Yarım
|4.419
|4.560
|4,00
|
|Çeyrek
|2.216
|2.280
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,53
|0,28
|
|B. Petrol
|71,78
|71,78
|-1,93
|