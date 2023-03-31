***NOR*** NCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
31.03.2023 21:07
***NOR*** NCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/12/1899
Karar Sayısı
07
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Şirketimizin 31 / 12 / 2022 dönemi Seri:XI N29 sayılı Tebliğ'e göre hazırlanmış konsolide olmayan mali tabloların tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunda doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanına sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporların ilişkin olduğu dönem itibariyle mali tabloların ve rapordaki mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130687
BIST
17:594.813
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -83,14
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:5919,1876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0200
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:5920,8496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0888
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8075
17:591.214,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -6,27
|Açılış
|: 1.214,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.213,03
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
|
|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
|
|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
|
|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
|
|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
|
|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1792
|19,1876
|% 0,10
|
|Euro
|20,8257
|20,8496
|% -0,42
|
|Sterlin
|23,5905
|23,7088
|% -0,37
|
|Frank
|20,8961
|21,0220
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0987
|5,1242
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|-10,69
|
|Altın Gr.
|1.214
|1.215
|-6,10
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.192
|8.294
|-24,00
|
|Yarım
|4.016
|4.058
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.008
|2.029
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,78
|14,80
|0,05
|
|B. Petrol
|79,84
|79,84
|1,24
|