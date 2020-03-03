***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatSatışların MaliyetiTİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 7.950.078 8.698.877Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri7.429.783 7.916.967Faiz Gelirleri420.182 589.229Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 32.562Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler100.113 160.119Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.950.078 8.698.877BRÜT KAR (ZARAR)7.950.078 8.698.877Genel Yönetim Giderleri15 -7.327.067 -5.364.243Pazarlama Giderleri15 -2.624.956 -2.236.390Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 860.602 160.298ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.141.343 1.258.542FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.141.343 1.258.542SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.141.343 1.258.542Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-103.064 -262.141Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 0 -13.102Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 -103.064 -249.039SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.244.407 996.401DÖNEM KARI (ZARARI)-1.244.407 996.401Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.244.407 996.401Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.791.390 -566.695Dönem Karı (Zararı)-1.141.343 1.258.542Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.141.343 1.258.542Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-341.904 -744.480Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7 212.167 226.451Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-30.825 -119.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-30.825 -119.561Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-420.182 -589.229Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-420.182 -589.229Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 -103.064 -262.141İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.732.249 -1.080.757Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler44.065 2.322.091İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 44.065 2.322.091Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)4 -3.790.822 6.803.861Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3 0 -37.726Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-1.786.896 -1.090.029Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.084.900 -9.147.471İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.084.900 -9.147.471Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)2.970.100Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11.881 11.928Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.642 16.915İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)29.642 16.915İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler169.379 39.674Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)169.379 39.674Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.249.002 -566.695Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-63.832Vergi İadeleri (Ödemeleri)-393.780YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI245.152 128.895Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri245.152 128.895Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 191.392 29.808Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 53.760 99.087FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI420.182 589.229Alınan Faiz420.182 589.229YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.456.724 151.429NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.456.724 151.429DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.350.058 16.198.629DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 19.806.782 16.350.058Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 19.806.782 16.737.664Ticari Alacaklar4 23.824.793 20.078.037İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 5.201.646 7.097.406İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar18.623.147 12.980.631Diğer Alacaklar3.577.808 1.792.559İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.577.808 1.792.559Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 201.093 179.585ARA TOPLAM47.410.476 38.787.845TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR47.410.476 38.787.845DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar9 44.066 42.418İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 44.066 42.418Maddi Duran Varlıklar6 229.134 165.545Mobilya ve Demirbaşlar205.716 112.710Özel Maliyetler23.418 52.835Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 181.397 212.001Bilgisayar Yazılımları181.397 212.001Ertelenmiş Vergi Varlığı10 12.036 125.798TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.983.887 2.063.016TOPLAM VARLIKLAR49.394.363 40.850.861KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 17.451.709 10.213.911İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 17.451.709 10.213.911Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 83.479 71.598Diğer Borçlar132.155 102.513İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 132.155 102.513Kısa Vadeli Karşılıklar13 159.545 148.936Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 159.545 148.936ARA TOPLAM17.826.888 10.536.958TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.826.888 10.536.958UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.376.000İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.376.000Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar4 2.376.000Uzun Vadeli Karşılıklar13 288.131 204.083Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 288.131 204.083TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.664.131 204.083TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.491.019 10.741.041ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.903.344 30.109.820Ödenmiş Sermaye12 26.000.000 26.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-51.379 -89.310Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-51.379 -89.310Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-51.379 -89.310Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.289.666 1.289.666Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.909.464 1.913.063Net Dönem Karı veya Zararı-1.244.407 996.401TOPLAM ÖZKAYNAKLAR28.903.344 30.109.820TOPLAM KAYNAKLAR49.394.363 40.850.861Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26.000.000 -86.633 3.425.853 -1.512.790 27.826.430 27.826.430Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.289.666 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-2.865 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar26.000.000 -89.498 1.289.666 3.425.853 -1.512.790 29.113.231 29.113.231Transferler-1.512.790 1.512.790 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)188 0Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)996.401 996.589 996.589Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler26.000.000 -89.310 1.289.666 1.913.063 996.401 30.109.820 30.109.820Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26.000.000 -89.310 1.289.666 1.913.063 996.401 30.109.820 30.109.820Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar26.000.000 0Transferler996.401 -996.401Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37.931 -1.244.407 -1.206.476 -1.206.476Dönem Sonu Bakiyeler26.000.000 -51.379 1.289.666 2.909.464 -1.244.407 28.903.344 28.903.344Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.244.407 996.401DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar37.931 188Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)48.629 235Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.698 -47Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-10.698 -47Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.931 188TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.206.476 996.589Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.206.476 996.589http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823938BIST