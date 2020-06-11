***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatSatışların MaliyetiTİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı4.567.481 7.950.078Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri4.269.771 7.429.783Faiz Gelirleri86.652 420.182Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler211.058 100.113Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.567.481 7.950.078BRÜT KAR (ZARAR)4.567.481 7.950.078Genel Yönetim Giderleri-2.086.850 -7.327.067Pazarlama Giderleri-698.160 -2.624.956Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler233.710 860.602ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.016.181 -1.141.343FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.016.181 -1.141.343SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.016.181 -1.141.343Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri77.301 -103.064Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri77.301 -103.064SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.093.482 -1.244.407DÖNEM KARI (ZARARI)2.093.482 -1.244.407Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.093.482 -1.244.407Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.791.390 -566.695Dönem Karı (Zararı)-1.141.343 1.258.542Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.141.343 1.258.542Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-341.904 -744.480Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7 212.167 226.451Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-30.825 -119.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-30.825 -119.561Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-420.182 -589.229Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-420.182 -589.229Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 -103.064 -262.141İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.732.249 -1.080.757Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler44.065 2.322.091İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 44.065 2.322.091Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)4 -3.790.822 6.803.861Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3 0 -37.726Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-1.786.896 -1.090.029Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.084.900 -9.147.471İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.084.900 -9.147.471Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)2.970.100Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11.881 11.928Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.642 16.915İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)29.642 16.915İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler169.379 39.674Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)169.379 39.674Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.249.002 -566.695Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-63.832Vergi İadeleri (Ödemeleri)-393.780YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI245.152 128.895Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri245.152 128.895Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 191.392 29.808Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 53.760 99.087FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI420.182 589.229Alınan Faiz420.182 589.229YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.456.724 151.429NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.456.724 151.429DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.350.058 16.198.629DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 19.806.782 16.350.058Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 16.748.132 19.806.782Ticari Alacaklar24.597.453 23.824.793İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7.160.534 5.201.646İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar17.436.919 18.623.147Diğer Alacaklar3.596.343 3.577.808İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.596.343 3.577.808Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar202.150 201.093Diğer Dönen Varlıklar260.936İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar260.936ARA TOPLAM45.405.014 47.410.476TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR45.405.014 47.410.476DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar44.066 44.066İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar44.066 44.066Maddi Duran Varlıklar283.552 229.134Mobilya ve Demirbaşlar263.222 205.716Özel Maliyetler20.330 23.418Maddi Olmayan Duran Varlıklar232.819 181.397Bilgisayar Yazılımları232.819 181.397Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı9.952 12.036TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.087.643 1.983.887TOPLAM VARLIKLAR47.492.657 49.394.363KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar15.812.109 17.451.709İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar15.812.109 17.451.709Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar79.969 83.479Diğer Borçlar34.469 132.155İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar34.469 132.155Kısa Vadeli Karşılıklar148.853 159.545Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar148.853 159.545ARA TOPLAM16.075.400 17.826.888TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.075.400 17.826.888UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 2.376.000İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 2.376.000Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar0 2.376.000Uzun Vadeli Karşılıklar283.408 288.131Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar283.408 288.131TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER283.408 2.664.131TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.358.808 20.491.019ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.133.849 28.903.344Ödenmiş Sermaye26.000.000 26.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.767 -51.379Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.767 -51.379Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.767 -51.379Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.357.543 1.289.666Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.357.543 1.289.666Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.357.543 1.289.666Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.665.057 2.909.464Net Dönem Karı veya Zararı2.093.482 -1.244.407TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.133.849 28.903.344TOPLAM KAYNAKLAR47.492.657 49.394.363Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26.000.000 -89.310 1.289.666 1.913.063 996.401 30.109.820 30.109.820Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar26.000.000 0Transferler996.401 -996.401 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37.931 -1.244.407 -1.206.476 -1.206.476Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları