***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 8.544.036 4.357.399 3.976.555 1.792.695Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri8.160.516 4.128.127 3.890.745 1.680.106Faiz Gelirleri170.398 229.272 83.746 112.589Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler213.122 2.064Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.544.036 4.357.399 3.976.555 1.792.695BRÜT KAR (ZARAR)8.544.036 4.357.399 3.976.555 1.792.695Genel Yönetim Giderleri15 -4.013.209 -3.118.860 -1.926.359 -1.323.301Pazarlama Giderleri15 -1.349.896 -1.224.876 -651.736 -621.551Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 348.096 81.502 114.386 74.478ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.529.027 95.165 1.512.846 -77.679FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.529.027 95.165 1.512.846 -77.679SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.529.027 95.165 1.512.846 -77.679Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-438.751 -22.340 -516.052 280.581Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -486.266 -30.102 -486.266 43.486Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 47.515 7.762 -29.786 237.095SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.090.276 72.825 996.794 202.902DÖNEM KARI (ZARARI)3.090.276 72.825 996.794 202.902Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.090.276 72.825 996.794 202.902Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-185.324 2.396.506Dönem Karı (Zararı)3.529.027 95.165Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.529.027 95.165Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-182.627 -114.910Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7 88.864 114.032Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-101.093 330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-101.093 330Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-170.398 -229.272Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-170.398 -229.272İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.382.961 2.416.251Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -4.875.652 -1.316.722İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.287.666 2.412.144İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.587.986 -3.728.866Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-2.376.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.487.329 21.219İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.487.329 21.219Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-167.625 -107.747Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.363.236 3.837.220İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.363.236 3.837.220Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.798 6.263Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler81.831 8.650İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)81.831 8.650İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler72.780 -32.632Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)72.780 -32.632Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-36.561 2.396.506Vergi İadeleri (Ödemeleri)-148.763YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-149.027 -159.393Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6,7 -149.027 -159.393Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-78.259 -156.459Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-70.768 -2.934FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI170.399 229.272Alınan Faiz170.399 229.272YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-163.952 2.466.385NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-163.952 2.466.385DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 19.806.782 16.350.058DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 19.642.830 18.816.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 19.642.830 19.806.782Ticari Alacaklar4 28.700.445 23.824.793İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 6.489.312 5.201.646İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar22.211.133 18.623.147Diğer Alacaklar9 5.064.674 3.577.808İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 5.064.674 3.577.808Peşin Ödenmiş Giderler167.625Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 0 201.093Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM53.575.574 47.410.476TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR53.575.574 47.410.476DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar9 44.529 44.066İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 44.529 44.066Maddi Duran Varlıklar6 258.328 229.134Mobilya ve Demirbaşlar240.592 205.716Özel Maliyetler17.736 23.418Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 212.366 181.397Diğer Haklar212.366 181.397Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı10 39.024 12.036TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.071.501 1.983.887TOPLAM VARLIKLAR55.647.075 49.394.363KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 22.445.987 17.451.709İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 22.445.987 17.451.709Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 89.277 83.479Diğer Borçlar213.986 132.155İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 213.986 132.155Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü282.656Kısa Vadeli Karşılıklar13 197.555 159.545Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 197.555 159.545ARA TOPLAM23.229.461 17.826.888TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.229.461 17.826.888UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 0 2.376.000İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 2.376.000Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar0 2.376.000Uzun Vadeli Karşılıklar13 351.214 288.131Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 351.214 288.131TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER351.214 2.664.131TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER23.580.675 20.491.019ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.066.400 28.903.344Ödenmiş Sermaye11 26.000.000 26.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.401 -51.379Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.401 -51.379Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.401 -51.379Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.289.666 1.289.666Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.665.057 2.909.464Net Dönem Karı veya Zararı3.090.276 -1.244.407TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.066.400 28.903.344TOPLAM KAYNAKLAR55.647.075 49.394.363Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26.000.000 -89.310 1.289.666 1.913.063 996.401 30.109.820 30.109.820Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler996.401 -996.401 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)72.825 72.825 72.825Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)