***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14.777.862 4.357.399 0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri14.511.455 4.128.127Faiz Gelirleri266.407 229.272Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.777.862 4.357.399 0 0BRÜT KAR (ZARAR)14.777.862 4.357.399 0 0Genel Yönetim Giderleri-6.110.333 -3.118.860Pazarlama Giderleri-2.053.608 -1.224.876Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler384.346 81.502ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.998.267 95.165 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.998.267 95.165 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.998.267 95.165 0 0Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.778.124 -22.340 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri33.008 -30.102Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.811.132 7.762SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.220.143 72.825 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)5.220.143 72.825 0 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.220.143 72.825Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-185.324 2.396.506Dönem Karı (Zararı)3.529.027 95.165Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.529.027 95.165Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-182.627 -114.910Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler88.864 114.032Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-101.093 330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-101.093 330Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-170.398 -229.272Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-170.398 -229.272İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.382.961 2.416.251Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.875.652 -1.316.722İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.287.666 2.412.144İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.587.986 -3.728.866Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-2.376.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.487.329 21.219İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.487.329 21.219Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-167.625 -107.747Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.363.236 3.837.220İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.363.236 3.837.220Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.798 6.263Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler81.831 8.650İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)81.831 8.650İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler72.780 -32.632Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)72.780 -32.632Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-36.561 2.396.506Vergi İadeleri (Ödemeleri)-148.763YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-149.027 -159.393Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-149.027 -159.393Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-78.259 -156.459Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-70.768 -2.934FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI170.399 229.272Alınan Faiz170.399 229.272YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-163.952 2.466.385NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-163.952 2.466.385DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.806.782 16.350.058DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.642.830 18.816.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21.887.636 19.806.782Ticari Alacaklar38.050.777 23.824.793İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.669.998 5.201.646İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar31.380.779 18.623.147Diğer Alacaklar4.705.226 3.577.808İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.705.226 3.577.808Peşin Ödenmiş Giderler111.205Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 201.093Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM64.754.844 47.410.476TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR64.754.844 47.410.476DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar34.212 44.066İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar34.212 44.066Maddi Duran Varlıklar257.549 229.134Mobilya ve Demirbaşlar221.190 205.716Özel Maliyetler36.359 23.418Maddi Olmayan Duran Varlıklar281.959 181.397Diğer Haklar281.959 181.397Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı24.772 12.036TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.115.746 1.983.887TOPLAM VARLIKLAR66.870.590 49.394.363KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar30.474.778 17.451.709İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar30.474.778 17.451.709Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar93.154 83.479Diğer Borçlar211.003 132.155İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar211.003 132.155Dönem Karı Vergi YükümlülüğüKısa Vadeli Karşılıklar237.876 159.545Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar237.876 159.545ARA TOPLAM31.016.811 17.826.888TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.016.811 17.826.888UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 2.376.000İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 2.376.000Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar0 2.376.000Uzun Vadeli Karşılıklar334.825 288.131Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar334.825 288.131Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.323.597TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.658.422 2.664.131TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER32.675.233 20.491.019ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.195.357 28.903.344Ödenmiş Sermaye26.000.000 26.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.491 -51.379Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.491 -51.379Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.491 -51.379Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.289.666 1.289.666Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.665.057 2.909.464Net Dönem Karı veya Zararı5.220.143 -1.244.407TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.195.357 28.903.344TOPLAM KAYNAKLAR66.870.590 49.394.363Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26.000.000 -89.310 1.289.666 1.913.063 996.401 30.109.820 30.109.820Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler996.401 -996.401 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)72.825 72.825 72.825Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler26.000.000 -89.310 1.289.666 2.909.464 72.825 30.182.645 30.182.645Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26.000.000 -51.379 1.289.666 2.909.464 -1.244.407 28.903.344 28.903.344Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.244.407 1.244.407 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)71.870 5.220.143 5.292.013 5.292.013Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler26.000.000 20.491 1.289.666 1.665.057 5.220.143 34.195.357 34.195.357Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.220.143 72.825DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar71.870 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları92.141Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-20.271 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-20.271Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)71.870 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.292.013 72.825 0 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları5.292.013 72.825http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883716BIST