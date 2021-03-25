***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatSatışların MaliyetiTİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 17.801.407 8.050.191Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri17.168.658 7.529.896Faiz Gelirleri423.946 420.182Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler208.803 100.113Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.801.407 8.050.191BRÜT KAR (ZARAR)17.801.407 8.050.191Genel Yönetim Giderleri15 -8.627.438 -7.327.067Pazarlama Giderleri15 -2.873.682 -2.624.956Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 217.289 760.489ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.517.576 -1.141.343FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.517.576 -1.141.343SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.517.576 -1.141.343Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.137.442 -103.064Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -1.171.459Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 34.017 -103.064SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.380.134 -1.244.407DÖNEM KARI (ZARARI)5.380.134 -1.244.407Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.380.134 -1.244.407Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.158.929 3.281.694Dönem Karı (Zararı)6.517.576 -1.141.343Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.517.576 -1.141.343Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-77.278 -238.840Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7 176.693 212.167Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler169.975 -30.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler169.975 -30.825Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-423.946 -420.182Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-423.946 -420.182İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.971.654 5.119.489Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.819.207 44.065İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -1.819.207 44.065Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)4 -17.484.039 -3.790.822Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3 -1.698.989 -1.786.896İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.698.989 -1.786.896Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.940.967 7.084.900İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18.940.967 7.084.900Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-2.376.000 2.970.100Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13.819 11.881Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler172.199 29.642İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)172.199 29.642İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler279.596 556.619Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)279.596 556.619Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.468.644 3.739.306Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-38.497 -63.832Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.271.218 -393.780YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-262.686 -245.152Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-262.686 -245.152Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -99.379 -191.392Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -163.307 -53.760FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI423.946 420.182Alınan Faiz423.946 420.182YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.320.189 3.456.724NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.320.189 3.456.724DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.806.782 16.350.058DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 21.126.971 19.806.782Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 21.126.971 19.806.782Ticari Alacaklar4 43.106.569 23.824.793İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 7.020.853 5.201.646İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar36.085.716 18.623.147Diğer Alacaklar9 5.275.726 3.577.808İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 5.275.726 3.577.808Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 99.759 201.093ARA TOPLAM69.609.025 47.410.476TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR69.609.025 47.410.476DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar9 45.137 44.066İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 45.137 44.066Maddi Duran Varlıklar6 237.862 229.134Mobilya ve Demirbaşlar204.064 205.716Özel Maliyetler33.798 23.418Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 258.663 181.397Bilgisayar Yazılımları258.663 181.397Ertelenmiş Vergi Varlığı10 33.506 12.036TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.092.422 1.983.887TOPLAM VARLIKLAR71.701.447 49.394.363KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 36.392.676 17.451.709İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 36.392.676 17.451.709Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 97.298 83.479Diğer Borçlar9 304.354 132.155İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 304.354 132.155Kısa Vadeli Karşılıklar13 242.435 159.545Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 242.435 159.545ARA TOPLAM37.036.763 17.826.888TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.036.763 17.826.888UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 0 2.376.000İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 2.376.000Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar17 2.376.000Uzun Vadeli Karşılıklar13 336.719 288.131Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 336.719 288.131TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER336.719 2.664.131TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER37.373.482 20.491.019ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.327.965 28.903.344Ödenmiş Sermaye12 26.000.000 26.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.892 -51.379Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.892 -51.379Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.892 -51.379Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.289.666 1.289.666Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.665.057 2.909.464Net Dönem Karı veya Zararı5.380.134 -1.244.407TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.327.965 28.903.344TOPLAM KAYNAKLAR71.701.447 49.394.363Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26.000.000 -89.310 1.289.666 1.913.063 996.401 30.109.820 30.109.820Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler996.401 -996.401 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37.931 -1.244.407 -1.206.476 -1.206.476Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler26.000.000 -51.379 1.289.666 2.909.464 -1.244.407 28.903.344 28.903.344Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26.000.000 -51.379 1.289.666 2.909.464 -1.244.407 28.903.344 28.903.344Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.244.407 1.244.407Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)44.487 5.380.134 5.424.621 5.424.621Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler26.000.000 -6.892 1.289.666 1.665.057 5.380.134 34.327.965 34.327.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.380.134 -1.244.407DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar44.487 37.931Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)57.034 48.629Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.547 -10.698Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-12.547 -10.698Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.487 37.931TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.424.621 -1.206.476Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.424.621 -1.206.476http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920349BIST