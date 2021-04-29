***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatSatışların MaliyetiTİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı5.913.822 17.801.407Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri5.646.200 17.168.658Faiz Gelirleri267.622 423.946Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler0 208.803Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.913.822 17.801.407BRÜT KAR (ZARAR)5.913.822 17.801.407Genel Yönetim Giderleri-2.340.802 -8.627.438Pazarlama Giderleri-780.034 -2.873.682Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler54.919 217.289ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.847.905 6.517.576FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.847.905 6.517.576SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.847.905 6.517.576Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-570.628 -1.137.442Dönem Vergi (Gideri) Geliri-609.881 -1.171.459Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39.253 34.017SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.277.277 5.380.134DÖNEM KARI (ZARARI)2.277.277 5.380.134Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.277.277 5.380.134Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.158.929 3.281.694Dönem Karı (Zararı)6.517.576 -1.141.343Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.517.576 -1.141.343Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-77.278 -238.840Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler176.693 212.167Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler169.975 -30.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler169.975 -30.825Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-423.946 -420.182Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-423.946 -420.182İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.971.654 5.119.489Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.819.207 44.065İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.819.207 44.065Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-17.484.039 -3.790.822Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.698.989 -1.786.896İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.698.989 -1.786.896Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.940.967 7.084.900İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18.940.967 7.084.900Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-2.376.000 2.970.100Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13.819 11.881Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler172.199 29.642İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)172.199 29.642İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler279.596 556.619Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)279.596 556.619Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.468.644 3.739.306Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-38.497 -63.832Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.271.218 -393.780YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-262.686 -245.152Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-262.686 -245.152Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-99.379 -191.392Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-163.307 -53.760FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI423.946 420.182Alınan Faiz423.946 420.182YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.320.189 3.456.724NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.320.189 3.456.724DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.806.782 16.350.058DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.126.971 19.806.782Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 20.396.622 21.126.971Ticari Alacaklar44.704.936 43.106.569İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7.896.407 7.020.853İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar36.808.529 36.085.716Diğer Alacaklar5.758.465 5.275.726İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.758.465 5.275.726Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar306.215 99.759ARA TOPLAM71.166.238 69.609.025TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR71.166.238 69.609.025DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar45.593 45.137İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar45.593 45.137Maddi Duran Varlıklar220.074 237.862Mobilya ve Demirbaşlar188.836 204.064Özel Maliyetler31.238 33.798Maddi Olmayan Duran Varlıklar236.055 258.663Bilgisayar Yazılımları236.055 258.663Ertelenmiş Vergi Varlığı34.860 33.506TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.053.836 2.092.422TOPLAM VARLIKLAR73.220.074 71.701.447KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar34.965.794 36.392.676İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar34.965.794 36.392.676Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar105.826 97.298Diğer Borçlar376.083 304.354İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar376.083 304.354Kısa Vadeli Karşılıklar225.169 242.435Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar225.169 242.435ARA TOPLAM35.672.872 37.036.763TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.672.872 37.036.763UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Uzun Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Karşılıklar355.130 336.719Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar355.130 336.719Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü510.510TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER865.640 336.719TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER36.538.512 37.373.482ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.681.562 34.327.965Ödenmiş Sermaye26.000.000 26.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)85.280 -6.892Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)85.280 -6.892Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)85.280 -6.892Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.289.666 1.289.666Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.029.339 1.665.057Net Dönem Karı veya Zararı2.277.277 5.380.134TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.681.562 34.327.965TOPLAM KAYNAKLAR73.220.074 71.701.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26.000.000 -51.379 1.289.666 2.909.464 -1.244.407 28.903.344 28.903.344Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.244.407 1.244.407 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)44.487 5.380.134 5.424.621 5.424.621Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler26.000.000 -6.892 1.289.666 1.665.057 5.380.134 34.327.965 34.327.965Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26.000.000 -6.892 1.289.666 1.665.057 5.380.134 34.327.965 34.327.965Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.364.282 -5.380.134 -15.852 -15.852Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)92.172 2.277.277 2.369.449 2.369.449Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler26.000.000 85.280 1.289.666 7.029.339 2.277.277 36.681.562 36.681.562Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.277.277 5.380.134DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar89.867 44.487Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)115.214 57.034Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-25.347 -12.547Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-25.347 -12.547Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)89.867 44.487TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.367.144 5.424.621Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.367.144 5.424.621http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932158BIST