***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2021 16:52
279.692 213.122 225.384 2.064
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.887.777 8.544.036 3.919.647 3.976.555
BRÜT KAR (ZARAR)
9.887.777 8.544.036 3.919.647 3.976.555
Genel Yönetim Giderleri
15 -4.734.134 -4.013.209 -2.393.332 -1.926.359
Pazarlama Giderleri
15 -1.521.831 -1.349.896 -741.797 -651.736
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.041 348.096 428 114.386
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.632.853 3.529.027 784.946 1.512.846
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.632.853 3.529.027 784.946 1.512.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.632.853 3.529.027 784.946 1.512.846
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-943.615 -438.751 -372.986 -516.052
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -979.137 -486.266 -369.255 -486.266
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 35.522 47.515 -3.731 -29.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.689.238 3.090.276 411.960 996.794
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.689.238 3.090.276 411.960 996.794
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.689.238 3.090.276 411.960 996.794
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 3 443.118 -185.324
Dönem Karı (Zararı)
2.689.238 3.529.027
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.689.238 3.529.027
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
646.077 -182.627
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 80.911 88.864
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
200.055 -101.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
200.055 -101.093
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-578.503 -170.398
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-578.503 -170.398
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
943.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.150.908 -3.382.961
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -245.750 -4.875.652
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-370.897 -1.287.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
125.147 -3.587.986
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-2.376.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.412.529 -1.487.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.412.529 -1.487.329
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-182.563 -167.625
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.138.892 5.363.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.138.892 5.363.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15.064 5.798
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.296 81.831
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.296 81.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 72.780
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 72.780
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.184.407 -36.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-30.681 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-710.608 -148.763
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.368 -149.027
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7 -31.368 -149.027
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.541 -78.259
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.827 -70.768
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
578.503 170.399
Alınan Faiz
578.503 170.399
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
990.253 -163.952
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
990.253 -163.952
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.126.971 19.806.782
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 22.117.224 19.642.830
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 22.117.224 21.126.971
Ticari Alacaklar
4 43.352.319 43.106.569
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 7.391.750 7.020.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
35.960.569 36.085.716
Diğer Alacaklar
9 1.861.553 5.275.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.861.553 5.275.726
Peşin Ödenmiş Giderler
182.563
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
182.563
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 99.759
ARA TOPLAM
67.513.659 69.609.025
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.513.659 69.609.025
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
9 46.781 45.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 46.781 45.137
Maddi Duran Varlıklar
6 208.345 237.862
Mobilya ve Demirbaşlar
179.668 204.064
Özel Maliyetler
28.677 33.798
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 238.637 258.663
Bilgisayar Yazılımları
238.637 258.663
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 50.939 33.506
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.061.956 2.092.422
TOPLAM VARLIKLAR
69.575.615 71.701.447
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4 31.253.784 36.392.676
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 31.253.784 36.392.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 112.362 97.298
Diğer Borçlar
9 293.058 304.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 293.058 304.354
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 168.769
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 277.638 242.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 277.638 242.435
ARA TOPLAM
32.105.611 37.036.763
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.105.611 37.036.763
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 380.446 336.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 380.446 336.719
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
380.446 336.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.486.057 37.373.482
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.089.558 34.327.965
Ödenmiş Sermaye
11 26.000.000 26.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
65.463 -6.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
65.463 -6.892
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
65.463 -6.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.289.666 1.289.666
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.289.666
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.289.666
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.045.191 1.665.057
Net Dönem Karı veya Zararı
2.689.238 5.380.134
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.089.558 34.327.965
TOPLAM KAYNAKLAR
69.575.615 71.701.447
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 1.289.666 2.909.464 -1.244.407 28.903.344 28.903.344
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.244.407 1.244.407 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
72.780 3.090.276 3.163.056 3.163.056
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 21.401 1.289.666 1.665.057 3.090.276 32.066.400 32.066.400
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 -6.892 1.289.666 1.665.057 5.380.134 34.327.965 34.327.965
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.380.134 -5.380.134
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
72.355 2.689.238 2.761.593 2.761.593
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 65.463 1.289.666 7.045.191 2.689.238 37.089.558 37.089.558
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.689.238 3.090.276 411.960 996.794
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
72.355 72.780 -19.321 -20.312
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
90.444 93.307 -24.771 -26.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.089 -20.527 5.450 5.729
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-18.089 -20.527 5.450 5.729
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72.355 72.780 -19.321 -20.312
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.761.593 3.163.056 392.639 976.482
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.761.593 3.163.056 392.639 976.482
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957605
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