***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









279.692 213.122 225.384 2.064Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.887.777 8.544.036 3.919.647 3.976.555BRÜT KAR (ZARAR)9.887.777 8.544.036 3.919.647 3.976.555Genel Yönetim Giderleri15 -4.734.134 -4.013.209 -2.393.332 -1.926.359Pazarlama Giderleri15 -1.521.831 -1.349.896 -741.797 -651.736Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.041 348.096 428 114.386ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.632.853 3.529.027 784.946 1.512.846FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.632.853 3.529.027 784.946 1.512.846SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.632.853 3.529.027 784.946 1.512.846Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-943.615 -438.751 -372.986 -516.052Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -979.137 -486.266 -369.255 -486.266Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 35.522 47.515 -3.731 -29.786SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.689.238 3.090.276 411.960 996.794DÖNEM KARI (ZARARI)2.689.238 3.090.276 411.960 996.794Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.689.238 3.090.276 411.960 996.794Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 3 443.118 -185.324Dönem Karı (Zararı)2.689.238 3.529.027Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.689.238 3.529.027Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler646.077 -182.627Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7 80.911 88.864Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler200.055 -101.093Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler200.055 -101.093Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-578.503 -170.398Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-578.503 -170.398Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler943.614İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.150.908 -3.382.961Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -245.750 -4.875.652İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-370.897 -1.287.666İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)125.147 -3.587.986Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-2.376.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.412.529 -1.487.329İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.412.529 -1.487.329Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-182.563 -167.625Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.138.892 5.363.236İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.138.892 5.363.236Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15.064 5.798Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.296 81.831İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-11.296 81.831İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 72.780Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 72.780Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.184.407 -36.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-30.681 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-710.608 -148.763YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.368 -149.027Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6,7 -31.368 -149.027Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.541 -78.259Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.827 -70.768FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI578.503 170.399Alınan Faiz578.503 170.399YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)990.253 -163.952NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)990.253 -163.952DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 21.126.971 19.806.782DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 22.117.224 19.642.830Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 22.117.224 21.126.971Ticari Alacaklar4 43.352.319 43.106.569İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 7.391.750 7.020.853İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar35.960.569 36.085.716Diğer Alacaklar9 1.861.553 5.275.726İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.861.553 5.275.726Peşin Ödenmiş Giderler182.563İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler182.563Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 0 99.759ARA TOPLAM67.513.659 69.609.025TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR67.513.659 69.609.025DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar9 46.781 45.137İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 46.781 45.137Maddi Duran Varlıklar6 208.345 237.862Mobilya ve Demirbaşlar179.668 204.064Özel Maliyetler28.677 33.798Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 238.637 258.663Bilgisayar Yazılımları238.637 258.663Ertelenmiş Vergi Varlığı10 50.939 33.506TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.061.956 2.092.422TOPLAM VARLIKLAR69.575.615 71.701.447KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 31.253.784 36.392.676İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 31.253.784 36.392.676Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 112.362 97.298Diğer Borçlar9 293.058 304.354İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 293.058 304.354Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 168.769Kısa Vadeli Karşılıklar13 277.638 242.435Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 277.638 242.435ARA TOPLAM32.105.611 37.036.763TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.105.611 37.036.763UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Uzun Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Karşılıklar13 380.446 336.719Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 380.446 336.719TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER380.446 336.719TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER32.486.057 37.373.482ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.089.558 34.327.965Ödenmiş Sermaye11 26.000.000 26.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)65.463 -6.892Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)65.463 -6.892Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)65.463 -6.892Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.289.666 1.289.666Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.045.191 1.665.057Net Dönem Karı veya Zararı2.689.238 5.380.134TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.089.558 34.327.965TOPLAM KAYNAKLAR69.575.615 71.701.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26.000.000 1.289.666 2.909.464 -1.244.407 28.903.344 28.903.344Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.244.407 1.244.407 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)72.780 3.090.276 3.163.056 3.163.056Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler26.000.000 21.401 1.289.666 1.665.057 3.090.276 32.066.400 32.066.400Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26.000.000 -6.892 1.289.666 1.665.057 5.380.134 34.327.965 34.327.965Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.380.134 -5.380.134Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)72.355 2.689.238 2.761.593 2.761.593Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler26.000.000 65.463 1.289.666 7.045.191 2.689.238 37.089.558 37.089.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.689.238 3.090.276 411.960 996.794DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar72.355 72.780 -19.321 -20.312Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)90.444 93.307 -24.771 -26.041Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-18.089 -20.527 5.450 5.729Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-18.089 -20.527 5.450 5.729Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)72.355 72.780 -19.321 -20.312TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.761.593 3.163.056 392.639 976.482Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları2.761.593 3.163.056 392.639 976.482http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957605BIST