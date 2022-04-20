***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
20.04.2022 10:07
***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0
Satışların Maliyeti
0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
8.592.782 29.346.460
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
8.218.880 27.821.317
Faiz Gelirleri
322.270 1.189.822
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
51.632 335.321
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.592.782 29.346.460
BRÜT KAR (ZARAR)
8.592.782 29.346.460
Genel Yönetim Giderleri
Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 33.758.400 28.444.272
Ticari Alacaklar
64.256.715 66.194.717
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10.996.931 13.604.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
53.259.784 52.589.873
Diğer Alacaklar
5.286.535 6.231.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.286.535 6.231.899
Peşin Ödenmiş Giderler
432.180
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
432.180
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
103.733.830 100.870.888
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
103.733.830 100.870.888
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
48.265 47.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
48.265 47.823
Maddi Duran Varlıklar
488.397 267.619
Mobilya ve Demirbaşlar
467.057 243.867
Özel Maliyetler
21.340 23.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
899.137 495.708
Bilgisayar Yazılımları
899.137 495.708
Ertelenmiş Vergi Varlığı
117.681 77.537
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.070.734 2.405.941
TOPLAM VARLIKLAR
106.804.564 103.276.829
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
50.924.164 48.465.877
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
50.924.164 48.465.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
151.121 120.589
Diğer Borçlar
722.469 804.904
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
722.469 804.904
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
817.234 2.785.818
Kısa Vadeli Karşılıklar
456.264 398.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
456.264 398.888
ARA TOPLAM
53.071.252 52.576.076
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.071.252 52.576.076
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
609.364 455.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
609.364 455.394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
609.364 455.394
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.680.616 53.031.470
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.123.948 50.245.359
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
81.206 13.677
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
81.206 13.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
81.206 13.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.289.666 1.289.666
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.289.666
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.289.666
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.942.016 7.045.191
Net Dönem Karı veya Zararı
2.811.060 11.896.825
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.123.948 50.245.359
TOPLAM KAYNAKLAR
106.804.564 103.276.829
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 -6.892 1.289.666 1.665.057 5.380.134 34.327.965 34.327.965
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.380.134 -5.380.134 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.569 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.677 1.289.666 7.045.191 11.896.825 50.245.359 50.245.359
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.677 1.289.666 7.045.191 11.896.825 50.245.359 50.245.359
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11.896.825 -11.896.825
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.529 2.811.060 2.878.589 2.878.589
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 81.206 1.289.666 18.942.016 2.811.060 53.123.948 53.123.948
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.811.060 11.896.825
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
67.529 20.569
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
84.411 25.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.882 -5.142
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-16.882 -5.142
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.529 20.569
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.878.589 11.917.394
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.878.589 11.917.394
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022228
BIST