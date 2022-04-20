***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatSatışların MaliyetiTİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı8.592.782 29.346.460Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri8.218.880 27.821.317Faiz Gelirleri322.270 1.189.822Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler51.632 335.321Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.592.782 29.346.460BRÜT KAR (ZARAR)8.592.782 29.346.460Genel Yönetim GiderleriDurum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 33.758.400 28.444.272Ticari Alacaklar64.256.715 66.194.717İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10.996.931 13.604.844İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar53.259.784 52.589.873Diğer Alacaklar5.286.535 6.231.899İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.286.535 6.231.899Peşin Ödenmiş Giderler432.180İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler432.180Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0ARA TOPLAM103.733.830 100.870.888TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR103.733.830 100.870.888DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar48.265 47.823İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar48.265 47.823Maddi Duran Varlıklar488.397 267.619Mobilya ve Demirbaşlar467.057 243.867Özel Maliyetler21.340 23.752Maddi Olmayan Duran Varlıklar899.137 495.708Bilgisayar Yazılımları899.137 495.708Ertelenmiş Vergi Varlığı117.681 77.537TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.070.734 2.405.941TOPLAM VARLIKLAR106.804.564 103.276.829KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar50.924.164 48.465.877İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar50.924.164 48.465.877Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar151.121 120.589Diğer Borçlar722.469 804.904İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar722.469 804.904Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü817.234 2.785.818Kısa Vadeli Karşılıklar456.264 398.888Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar456.264 398.888ARA TOPLAM53.071.252 52.576.076TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER53.071.252 52.576.076UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Uzun Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Karşılıklar609.364 455.394Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar609.364 455.394TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER609.364 455.394TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER53.680.616 53.031.470ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.123.948 50.245.359Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)81.206 13.677Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)81.206 13.677Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)81.206 13.677Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.289.666 1.289.666Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18.942.016 7.045.191Net Dönem Karı veya Zararı2.811.060 11.896.825TOPLAM ÖZKAYNAKLAR53.123.948 50.245.359TOPLAM KAYNAKLAR106.804.564 103.276.829Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26.000.000 -6.892 1.289.666 1.665.057 5.380.134 34.327.965 34.327.965Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.380.134 -5.380.134 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.569 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 13.677 1.289.666 7.045.191 11.896.825 50.245.359 50.245.359Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 13.677 1.289.666 7.045.191 11.896.825 50.245.359 50.245.359Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler11.896.825 -11.896.825Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)67.529 2.811.060 2.878.589 2.878.589Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler30.000.000 81.206 1.289.666 18.942.016 2.811.060 53.123.948 53.123.948Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.811.060 11.896.825DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar67.529 20.569Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)84.411 25.711Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-16.882 -5.142Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-16.882 -5.142Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)67.529 20.569TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.878.589 11.917.394Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.878.589 11.917.394http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022228BIST