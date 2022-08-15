***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 20.920.276 19.907.178 9.029.582 11.688.298 3.383.382Faiz Gelirleri641.738 578.503 319.468 310.881Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler371.360 279.692 319.728 225.384Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.920.276 9.887.777 12.327.494 3.919.647BRÜT KAR (ZARAR)20.920.276 9.887.777 12.327.494 3.919.647Genel Yönetim Giderleri15 -8.152.959 -4.734.134 -4.339.424 -2.393.332Pazarlama Giderleri15 -2.203.238 -1.521.831 -1.190.963 -741.797Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.893 1.041 1.035 428ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.565.972 3.632.853 6.798.142 784.946FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.565.972 3.632.853 6.798.142 784.946SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.565.972 3.632.853 6.798.142 784.946Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.460.728 -943.614 -1.507.584 -372.986Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -2.468.362 -979.136 -1.532.100 -369.255Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 7.634 35.522 24.516 -3.731SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.105.244 2.689.239 5.290.558 411.960DÖNEM KARI (ZARARI)8.105.244 2.689.239 5.290.558 411.960Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.105.244 2.689.239 5.290.558 411.960Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.475.105 443.118Dönem Karı (Zararı)8.105.243 2.689.238Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.105.243 2.689.238Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.274.339 646.077Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7 183.976 80.911Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler271.373 200.055Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler271.373 200.055Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-641.738 -578.503Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-641.738 -578.503Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 2.460.728 943.614İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-858.570 -2.150.908Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.313.548 -245.750İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.147.973 -370.897İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.165.575 125.147Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.537.268 3.412.529İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.537.268 3.412.529Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-474.964 -182.563Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.369.107 -5.138.892İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.369.107 -5.138.892Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-89.370 15.064Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler112.937 -11.296İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)112.937 -11.296İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.521.012 1.184.407Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-201.792 -30.681Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.844.115 -710.608YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.073.999 -31.368Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.073.999 -31.368Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -373.387 -5.541Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -700.612 -25.827FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI641.738 578.503Alınan Faiz641.738 578.503YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.042.844 990.253NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.042.844 990.253DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.444.272 21.126.971DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 33.487.116 22.117.224Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 33.487.116 28.444.272Ticari Alacaklar4 73.508.265 66.194.717İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 15.752.817 13.604.844İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar57.755.448 52.589.873Diğer Alacaklar9 4.677.233 6.231.899İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 4.677.233 6.231.899Peşin Ödenmiş Giderler474.964İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler474.964Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0ARA TOPLAM112.147.578 100.870.888TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR112.147.578 100.870.888DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar9 65.221 47.823İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 65.221 47.823Maddi Duran Varlıklar6 573.217 267.619Mobilya ve Demirbaşlar554.291 243.867Özel Maliyetler18.926 23.752Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 1.080.133 495.708Bilgisayar Yazılımları1.080.133 495.708Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı10 110.319 77.537TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.346.144 2.405.941TOPLAM VARLIKLAR115.493.722 103.276.829KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 53.834.984 48.465.877İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 53.834.984 48.465.877Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 31.219 120.589Diğer Borçlar9 917.841 804.904İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 917.841 804.904Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 1.410.065 2.785.818Kısa Vadeli Karşılıklar13 426.260 398.888Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 426.260 398.888ARA TOPLAM56.620.369 52.576.076TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.620.369 52.576.076UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Uzun Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Karşılıklar13 623.344 455.394Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 623.344 455.394TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER623.344 455.394TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER57.243.713 53.031.470ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.250.009 50.245.359Ödenmiş Sermaye11 30.000.000 30.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-86.916 13.677Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-86.916 13.677Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-86.916 13.677Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.289.666 1.289.666Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18.942.016 7.045.191Net Dönem Karı veya Zararı8.105.243 11.896.825TOPLAM ÖZKAYNAKLAR58.250.009 50.245.359TOPLAM KAYNAKLAR115.493.722 103.276.829Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26.000.000 -6.892 1.289.666 1.665.057 5.380.134 34.327.965 34.327.965Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.380.134 -5.380.134 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)72.355 2.689.238 2.761.593 2.761.593Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler26.000.000 65.463 1.289.666 7.045.191 2.689.238 37.089.558 37.089.558Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 13.677 1.289.666 7.045.191 11.896.825 50.245.359 50.245.359Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler11.896.825 -11.896.825Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-100.593 8.105.243 8.004.650 8.004.650Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -86.916 1.289.666 18.942.016 8.105.243 58.250.009 58.250.009Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.105.244 2.689.239 5.290.558 411.960DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-100.594 72.354 -168.122 -19.321Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-125.742 90.443 -210.152 -24.771Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25.148 -18.089 42.030 5.450Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25.148 -18.089 42.030 5.450Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-100.594 72.354 -168.122 -19.321TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.004.650 2.761.593 5.122.436 392.639Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları8.004.650 2.761.593 5.122.436 392.639http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055672BIST