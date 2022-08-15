***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 20:41
***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 20.920.276 19.907.178 9.029.582 11.688.298 3.383.382
Faiz Gelirleri
641.738 578.503 319.468 310.881
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
371.360 279.692 319.728 225.384
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.920.276 9.887.777 12.327.494 3.919.647
BRÜT KAR (ZARAR)
20.920.276 9.887.777 12.327.494 3.919.647
Genel Yönetim Giderleri
15 -8.152.959 -4.734.134 -4.339.424 -2.393.332
Pazarlama Giderleri
15 -2.203.238 -1.521.831 -1.190.963 -741.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.893 1.041 1.035 428
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.565.972 3.632.853 6.798.142 784.946
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.565.972 3.632.853 6.798.142 784.946
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.565.972 3.632.853 6.798.142 784.946
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.460.728 -943.614 -1.507.584 -372.986
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -2.468.362 -979.136 -1.532.100 -369.255
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 7.634 35.522 24.516 -3.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.105.244 2.689.239 5.290.558 411.960
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.105.244 2.689.239 5.290.558 411.960
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.105.244 2.689.239 5.290.558 411.960
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.475.105 443.118
Dönem Karı (Zararı)
8.105.243 2.689.238
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.105.243 2.689.238
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.274.339 646.077
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 183.976 80.911
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
271.373 200.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
271.373 200.055
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-641.738 -578.503
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-641.738 -578.503
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 2.460.728 943.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-858.570 -2.150.908
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.313.548 -245.750
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.147.973 -370.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.165.575 125.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.537.268 3.412.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.537.268 3.412.529
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-474.964 -182.563
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.369.107 -5.138.892
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.369.107 -5.138.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-89.370 15.064
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
112.937 -11.296
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
112.937 -11.296
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.521.012 1.184.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-201.792 -30.681
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.844.115 -710.608
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.073.999 -31.368
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.073.999 -31.368
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -373.387 -5.541
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -700.612 -25.827
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
641.738 578.503
Alınan Faiz
641.738 578.503
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.042.844 990.253
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.042.844 990.253
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.444.272 21.126.971
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 33.487.116 22.117.224
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 33.487.116 28.444.272
Ticari Alacaklar
4 73.508.265 66.194.717
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 15.752.817 13.604.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
57.755.448 52.589.873
Diğer Alacaklar
9 4.677.233 6.231.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.677.233 6.231.899
Peşin Ödenmiş Giderler
474.964
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
474.964
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
112.147.578 100.870.888
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
112.147.578 100.870.888
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
9 65.221 47.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 65.221 47.823
Maddi Duran Varlıklar
6 573.217 267.619
Mobilya ve Demirbaşlar
554.291 243.867
Özel Maliyetler
18.926 23.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 1.080.133 495.708
Bilgisayar Yazılımları
1.080.133 495.708
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 110.319 77.537
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.346.144 2.405.941
TOPLAM VARLIKLAR
115.493.722 103.276.829
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4 53.834.984 48.465.877
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 53.834.984 48.465.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 31.219 120.589
Diğer Borçlar
9 917.841 804.904
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 917.841 804.904
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 1.410.065 2.785.818
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 426.260 398.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 426.260 398.888
ARA TOPLAM
56.620.369 52.576.076
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.620.369 52.576.076
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 623.344 455.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 623.344 455.394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
623.344 455.394
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.243.713 53.031.470
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.250.009 50.245.359
Ödenmiş Sermaye
11 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-86.916 13.677
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-86.916 13.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-86.916 13.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.289.666 1.289.666
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.289.666
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.289.666
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.942.016 7.045.191
Net Dönem Karı veya Zararı
8.105.243 11.896.825
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.250.009 50.245.359
TOPLAM KAYNAKLAR
115.493.722 103.276.829
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 -6.892 1.289.666 1.665.057 5.380.134 34.327.965 34.327.965
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.380.134 -5.380.134 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
72.355 2.689.238 2.761.593 2.761.593
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 65.463 1.289.666 7.045.191 2.689.238 37.089.558 37.089.558
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.677 1.289.666 7.045.191 11.896.825 50.245.359 50.245.359
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11.896.825 -11.896.825
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.593 8.105.243 8.004.650 8.004.650
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -86.916 1.289.666 18.942.016 8.105.243 58.250.009 58.250.009
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.105.244 2.689.239 5.290.558 411.960
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-100.594 72.354 -168.122 -19.321
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-125.742 90.443 -210.152 -24.771
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.148 -18.089 42.030 5.450
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25.148 -18.089 42.030 5.450
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-100.594 72.354 -168.122 -19.321
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.004.650 2.761.593 5.122.436 392.639
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.004.650 2.761.593 5.122.436 392.639
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055672
BIST