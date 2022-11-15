***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2022 10:35
***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(III-39.1 sayılı Tebliğ) uyarınca,
Yönetim Kurulunun 27.07.2022 tarih ve 2022/13 sayılı
kararıyla "Akdeniz Mahallesi The Mercer Halit Ziya Bulvarı N1 Kat:4 N22 Konak / İZMİR" adresinde irtibat bürosu açılması talebiyle Kurulumuza başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunuzun değerlendirilmesi sonucunda anılan adreste irtibat bürosu açma talebinizin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079951
BIST
11:254.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 8,32
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.555
11:2518,6230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0194
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
11:2519,3837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1632
|Açılış
|: 19,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4009
En Düşük
19,1707
11:251.064,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,45
|Açılış
|: 1.064,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler11:23
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|MIATK
|130,40
|23.276.270
|% 9,95
|
|AKENR
|5,32
|31.461.129
|% 9,92
|
|KUVVA
|40,94
|204.823
|% 8,31
|
|BURVA
|39,52
|15.159.295
|% 7,57
|
|MNDRS
|9,91
|131.112.100
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|468.043.275
|% -9,97
|
|ERCB
|130,20
|101.801.003
|% -5,86
|
|INVEO
|29,04
|117.756.921
|% -4,91
|
|FENER
|62,90
|139.751.060
|% -4,77
|
|THYAO
|109,80
|3.877.032.233
|% 0,09
|
|ASELS
|41,28
|2.280.970.814
|% -1,01
|
|EREGL
|36,86
|2.036.224.221
|% -1,29
|
|ODAS
|11,74
|1.876.169.255
|% -1,26
|
|PETKM
|14,74
|1.725.982.870
|% -3,41
|
|EKGYO
|5,54
|977.626.017
|% -2,12
|
|SKBNK
|2,25
|383.398.553
|% -2,60
|
|ODAS
|11,74
|1.876.169.255
|% -1,26
|
|ALBRK
|2,62
|365.414.862
|% 2,75
|
|SNGYO
|3,43
|468.043.275
|% -9,97
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6062
|18,6145
|% 0,06
|
|Euro
|19,3625
|19,3792
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,9588
|22,0689
|% 0,71
|
|Frank
|19,7205
|19,8393
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9365
|4,9612
|% 0,04
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|2,96
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|5,36
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|7.040
|7.166
|32,00
|
|Yarım
|3.419
|3.503
|15,00
|
|Çeyrek
|1.709
|1.751
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|0,09
|
|B. Petrol
|92,72
|92,72
|-0,42
|