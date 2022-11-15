***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar(III-39.1 sayılı Tebliğ) uyarınca,Yönetim Kurulunun 27.07.2022 tarih ve 2022/13 sayılıkararıyla "Akdeniz Mahallesi The Mercer Halit Ziya Bulvarı N1 Kat:4 N22 Konak / İZMİR" adresinde irtibat bürosu açılması talebiyle Kurulumuza başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunuzun değerlendirilmesi sonucunda anılan adreste irtibat bürosu açma talebinizin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079951BIST