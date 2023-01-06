***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.01.2023 13:17
***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İşletme Adı NCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095000
BIST
14:045.256
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 139,17
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
14:0418,7755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
14:0419,7258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0386
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
14:041.108,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,27
|Açılış
|: 1.108,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler14:04
|HKTM
|61,65
|59.613.070
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|870.957
|% 9,99
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|EGGUB
|104,10
|86.196.846
|% 9,93
|
|DOKTA
|55,90
|16.228.146
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|1.379.920
|% -9,98
|
|UZERB
|177,70
|2.471.415
|% -8,17
|
|DYOBY
|29,26
|164.905.253
|% -7,99
|
|MARTI
|5,09
|95.243.514
|% -7,12
|
|ULUSE
|191,70
|37.886.465
|% -5,33
|
|THYAO
|140,20
|7.121.275.142
|% 3,70
|
|EREGL
|40,32
|5.716.545.281
|% 0,60
|
|EKGYO
|9,06
|3.471.721.735
|% 6,84
|
|KRDMD
|18,33
|2.953.073.164
|% 1,83
|
|ENKAI
|32,38
|2.862.829.472
|% 4,32
|
|EKGYO
|9,06
|3.471.721.735
|% 6,84
|
|YKBNK
|10,80
|1.948.541.402
|% 3,05
|
|KRDMD
|18,33
|2.953.073.164
|% 1,83
|
|SKBNK
|2,87
|446.544.413
|% 5,13
|
|EREGL
|40,32
|5.716.545.281
|% 0,60
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7543
|18,7755
|% 0,06
|
|Euro
|19,7120
|19,7258
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,1897
|22,3009
|% -0,44
|
|Frank
|19,8795
|19,9992
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9783
|5,0033
|% 0,02
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|3,97
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.109
|2,43
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.529
|7.590
|2,00
|
|Yarım
|3.646
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,18
|0,15
|
|B. Petrol
|79,14
|79,14
|0,45
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ARCLK, EREGL
-
14:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, ISCTR, ASELS
-
14:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 42 artarak (% 2.65 ) 4, 660
-
14:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOKTA, EGGUB, HKTM, SNKRN, AYES
-
14:20
EGGUB, HKTM, AYES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında