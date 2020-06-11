NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.063.813
|% 10,00
|GLRYH
|11,80
|37.773.170
|% 9,97
|RTALB
|27,40
|87.592.829
|% 9,95
|EKIZ
|9,76
|3.045.706
|% 9,91
|EGCYO
|1,81
|569.862
|% 9,70
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5811
|8,6241
|% -0,31
|Frank
|7,1755
|7,2187
|% 0,39
|Riyal
|1,8044
|1,8135
|% 0,29
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-3,48
|Altın Gr.
|379
|379
|0,11
|Cumhuriyet
|2.453
|2.478
|-4,40
|Tam
|2.525
|2.550
|-0,50
|Yarım
|1.232
|1.243
|-0,20
|Çeyrek
|616
|622
|-0,60
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|-0,27
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|-0,04
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-1,32
Seans Raporu
- 10:56HURGZ Yüzde -5.92 oranında düşüşle 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 224, 930 adet işlem
- 10:55HURGZ Yüzde -5.26 oranında düşüşle 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 154, 218 adet işlem
- 10:53 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, GARAN, TUPRS
- 10:53 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KOZAA, EKGYO
- 10:53XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -273, 49 kaybederek (% -0.27 ) 102, 265