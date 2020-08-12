***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
12.08.2020 17:47
***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/08/2020
Karar Sayısı
09
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Şirketimizin 30 / 06 / 2020 dönemi Seri:XI N29 sayılı Tebliğ'e göre hazırlanmış konsolide olmayan mali tabloların tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunda doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanına sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporların ilişkin olduğu dönem itibariyle mali tabloların ve rapordaki mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868375
BIST
18:051.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
18:057,3022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,0976
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
18:058,6129
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1302
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6396
En Düşük
8,4425
18:05454,15
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 11,36
|Açılış
|: 454,15
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|3,85
|18.249.970
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|21.407.826
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,62
|44.721.354
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|8.506.056
|% 9,98
|
|QNBFB
|77,70
|108.471.869
|% 9,98
|
|RTALB
|47,70
|148.946.209
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|2.034.216
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|35.467.584
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|5.817.584
|% -9,97
|
|GLRYH
|16,37
|42.760.139
|% -9,96
|
|THYAO
|11,42
|2.410.406.517
|% -1,64
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 6,34
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% -1,45
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,28
|
|GUSGR
|6,09
|1.106.299.438
|% 4,10
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% -1,45
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 6,34
|
|ODAS
|2,53
|660.942.912
|% 6,75
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,28
|
|SKBNK
|1,51
|304.304.909
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2965
|7,3022
|% 1,35
|
|Euro
|8,6022
|8,6129
|% 1,53
|
|Sterlin
|9,4884
|9,5360
|% 1,25
|
|Frank
|7,9791
|8,0272
|% 1,96
|
|Riyal
|1,9416
|1,9514
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|22,99
|
|Altın Gr.
|454
|454
|11,49
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,90
|1,08
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,07
|0,32
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|1,09
|
Seans Raporu
18:05
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17:58CIMSA
Yüzde 4.92 oranında artışla 11.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 418, 647 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 912.00 milyon TL de
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17:57ADESE
Yüzde 6.81 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 554, 688 adet işlem
-
17:56LINK
Yüzde 9.98 oranında artışla 29.32 lira fiyatla işlem gören hissede 296, 120 adet işlem
-
17:55BERA
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 244, 076 adet işlem