***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.10.2020 13:55
***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/10/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2020
Karar Sayısı
13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) Şirketimizin 30 / 09 / 2020 dönemi Seri:XI N29 sayılı Tebliğ'e göre hazırlanmış konsolide olmayan mali tabloların tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunda doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanına sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporların ilişkin olduğu dönem itibariyle mali tabloların ve rapordaki mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883717
BIST
17:311.156
En Yüksek
|Değişim
|: -2,95%
|| -35,10
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
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1.184
En Düşük
1.144
17:318,0833
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1162
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:319,5551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1059
|Açılış
|: 9,5300
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|Önceki Kapanış
|: 9,4250
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9,5717
En Düşük
9,4241
17:31495,08
En Yüksek
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|| 7,88
|Açılış
|: 495,08
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|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:30
|RTALB
|49,52
|264.298.110
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.284.109
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.059.900
|% 9,98
|
|YAYLA
|3,69
|12.859.798
|% -10,00
|
|KONYA
|749,20
|335.593.565
|% -10,00
|
|CEOEM
|7,20
|100.765.824
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,76
|10.142.393
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.556.971
|% -10,00
|
|TSKB
|1,94
|3.157.922.495
|% 6,59
|
|ECILC
|7,55
|1.406.857.523
|% 5,59
|
|GARAN
|6,86
|1.025.241.216
|% -2,97
|
|SISE
|6,47
|841.075.007
|% -4,99
|
|FENER
|38,04
|736.842.395
|% 0,21
|
|TSKB
|1,94
|3.157.922.495
|% 6,59
|
|SKBNK
|1,82
|590.145.283
|% -2,67
|
|EKGYO
|1,71
|472.222.615
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,39
|675.007.522
|% -2,59
|
|IHLAS
|1,18
|239.814.532
|% -7,81
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0791
|8,0863
|% 1,50
|
|Euro
|9,5514
|9,5577
|% 1,15
|
|Sterlin
|10,4841
|10,5367
|% 1,17
|
|Frank
|8,8740
|8,9274
|% 1,12
|
|Riyal
|2,1498
|2,1605
|% 1,50
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|4,81
|
|Altın Gr.
|496
|496
|9,00
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|63,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|55,49
|
|Yarım
|1.578
|1.618
|26,84
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,42
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,47
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,06
|