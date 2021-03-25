***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
25.03.2021 09:50
***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/03/2021
Karar Sayısı
04
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) Şirketimizin 31 / 12 / 2020 dönemi Seri:XI N29 sayılı Tebliğ'e göre hazırlanmış konsolide olmayan mali tabloların tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı om/920351
BIST
11:151.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 16,20
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.432
En Düşük
1.417
11:157,9557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0347
|Açılış
|: 7,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9685
En Düşük
7,8757
11:159,4481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0632
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
11:15442,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,79
|Açılış
|: 442,59
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,23
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler11:13
|KSTUR
|314,60
|211.411
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|37.180
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|14.235.351
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|3.665.497
|% 9,99
|
|TRILC
|41,66
|16.700.411
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,88
|58.490
|% -10,00
|
|NUGYO
|15,58
|9.191.407
|% -7,26
|
|COSMO
|11,00
|31.075
|% -3,93
|
|UZERB
|56,00
|81.200
|% -3,78
|
|SODSN
|42,00
|12.096
|% -3,45
|
|GARAN
|7,22
|879.212.975
|% 0,28
|
|SASA
|48,36
|661.413.886
|% 2,24
|
|KOZAL
|123,00
|361.010.996
|% 3,54
|
|TUPRS
|95,55
|294.984.033
|% 3,75
|
|KRDMD
|6,78
|292.014.192
|% 1,19
|
|GARAN
|7,22
|879.212.975
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,23
|106.632.196
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,78
|292.014.192
|% 1,19
|
|SKBNK
|1,22
|45.872.341
|% 2,52
|
|TSKB
|1,45
|54.274.177
|% -0,68
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9557
|7,9585
|% 0,47
|
|Euro
|9,4009
|9,4539
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,8358
|10,8902
|% 0,25
|
|Frank
|8,4415
|8,4923
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1111
|2,1217
|% 0,23
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-2,00
|
|Altın Gr.
|441
|442
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,97
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,60
|63,60
|-0,81
|