***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
21.10.2021 14:37
***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.10.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/10/2021
Karar Sayısı
16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:21.10.2021 KARAR SAYISI :2021/16 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) Şirketimizin 30 / 09 / 2021 dönemi Seri:XI N29 sayılı Tebliğ'e göre hazırlanmış konsolide olmayan mali tabloların tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunda doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanına sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporların ilişkin olduğu dönem itibariyle mali tabloların ve rapordaki mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971688
BIST
17:171.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,06
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.417
17:179,4899
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 0,2781
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
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9,4923
En Düşük
9,1938
17:1711,0575
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 0,3073
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0698
En Düşük
10,7257
17:17542,10
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 14,31
|Açılış
|: 542,10
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler17:17
|OLMK
|7,74
|9.152.129
|% 9,94
|
|EDIP
|3,92
|51.419.199
|% 9,80
|
|FROTO
|194,10
|1.539.595.135
|% 9,79
|
|HLGYO
|2,62
|37.977.000
|% 9,62
|
|DOBUR
|37,00
|9.622.256
|% 8,82
|
|FADE
|8,60
|301.682.400
|% -9,95
|
|ERSU
|4,60
|74.266.488
|% -9,27
|
|YEOTK
|60,65
|176.555.846
|% -8,52
|
|MERIT
|26,88
|28.340.262
|% -8,20
|
|GARFA
|13,75
|4.205.814
|% -7,72
|
|GARAN
|8,92
|3.562.727.205
|% -2,09
|
|FROTO
|194,10
|1.539.595.135
|% 9,79
|
|THYAO
|13,91
|1.267.603.758
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,47
|1.139.902.774
|% 0,41
|
|SASA
|27,56
|1.078.408.712
|% 1,32
|
|YKBNK
|2,47
|1.139.902.774
|% 0,41
|
|GARAN
|8,92
|3.562.727.205
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,94
|679.374.361
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,23
|1.029.774.927
|% 0,98
|
|AKBNK
|5,25
|713.383.011
|% -0,94
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4828
|9,4899
|% 3,02
|
|Euro
|11,0528
|11,0575
|% 2,86
|
|Sterlin
|13,0255
|13,0909
|% 2,60
|
|Frank
|10,2673
|10,3292
|% 2,85
|
|Riyal
|2,5145
|2,5271
|% 2,70
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-1,17
|
|Altın Gr.
|541
|541
|13,32
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.553
|3.642
|71,40
|
|Yarım
|1.717
|1.762
|34,54
|
|Çeyrek
|861
|881
|17,27
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,13
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,15
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,88
|