***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
20.04.2022 10:07
***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/04/2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/04/2022
Karar Sayısı
07
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Şirketimizin 31 / 03 / 2022 dönemi Seri:XI N29 sayılı Tebliğ'e göre hazırlanmış konsolide olmayan mali tabloların tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunda doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanına sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporların ilişkin olduğu dönem itibariyle mali tabloların ve rapordaki mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz. Thayar Sharif BASHU Seltan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022229
BIST
11:342.518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,67
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
11:3414,6713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0212
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
11:3415,8981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0821
|Açılış
|: 15,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9093
En Düşük
15,8030
11:34916,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,23
|Açılış
|: 916,28
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler11:32
|DAGHL
|21,00
|5.687.696
|% 8,86
|
|OYYAT
|65,10
|26.446.340
|% 7,07
|
|MANAS
|26,24
|33.216.811
|% 5,38
|
|NATEN
|66,30
|58.858.889
|% 5,15
|
|SMRTG
|18,04
|210.305.170
|% 5,01
|
|ASUZU
|84,15
|15.620.836
|% -9,71
|
|ISGYO
|10,50
|45.079.619
|% -5,15
|
|DOBUR
|46,32
|2.660.278
|% -5,12
|
|KAPLM
|53,00
|3.808.648
|% -5,10
|
|PEGYO
|1,39
|24.001.179
|% -4,79
|
|THYAO
|38,88
|2.333.032.307
|% 0,31
|
|GARAN
|14,17
|814.956.018
|% -0,07
|
|PETKM
|10,46
|795.066.587
|% 1,75
|
|EREGL
|35,70
|692.166.357
|% -0,50
|
|KRDMD
|16,32
|686.471.513
|% -0,49
|
|ODAS
|2,57
|431.722.801
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,25
|604.994.344
|% 0,57
|
|EKGYO
|2,87
|298.814.921
|% -1,03
|
|ZOREN
|2,24
|225.277.830
|% 2,75
|
|PETKM
|10,46
|795.066.587
|% 1,75
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6656
|14,6679
|% 0,12
|
|Euro
|15,8912
|15,9085
|% 0,58
|
|Sterlin
|19,0371
|19,1326
|% 0,27
|
|Frank
|15,3879
|15,4806
|% 0,43
|
|Riyal
|3,8992
|3,9187
|% 0,11
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-6,59
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|-0,10
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,35
|