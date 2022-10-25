***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
25.10.2022 15:18
***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2022
Karar Sayısı
17
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Şirketimizin 30 / 09 / 2022 dönemi Seri:XI N29 sayılı Tebliğ'e göre hazırlanmış konsolide olmayan mali tabloların tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunda doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanına sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporların ilişkin olduğu dönem itibariyle mali tabloların ve rapordaki mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073953
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,50
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
18:0518,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
18:0518,5311
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1994
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5773
En Düşük
18,2850
18:05989,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,59
|Açılış
|: 989,92
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,95
|285.853.875
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|63.648.241
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|10.196.363
|% 10,00
|
|DAPGM
|59,95
|96.657.702
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.089.999
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|53.241.360
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|240.812.079
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|3.657.685
|% -9,99
|
|KUTPO
|55,25
|121.530.436
|% -9,94
|
|PENTA
|64,00
|106.418.847
|% -9,67
|
|THYAO
|100,50
|6.344.429.355
|% 1,01
|
|SISE
|33,82
|4.352.274.487
|% 4,19
|
|AKBNK
|15,52
|3.559.390.841
|% 0,39
|
|SASA
|105,00
|3.130.025.552
|% 5,00
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|SKBNK
|2,16
|1.284.358.084
|% 9,09
|
|TSKB
|3,18
|1.819.340.116
|% 9,66
|
|EKGYO
|4,53
|2.524.733.263
|% -2,16
|
|YKBNK
|9,52
|2.881.971.118
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5930
|18,5955
|% 0,07
|
|Euro
|18,5022
|18,5285
|% 1,07
|
|Sterlin
|21,2656
|21,3722
|% 1,67
|
|Frank
|18,5841
|18,6960
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9316
|4,9563
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|6,49
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,95
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.665
|6.766
|-3,00
|
|Yarım
|3.248
|3.305
|0,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.654
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,42
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,06
|
|B. Petrol
|91,76
|91,76
|0,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB