***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği









***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanNOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanNCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi06/01/2023AçıklamalarUnvan Değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094999BIST