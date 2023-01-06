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***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği

06.01.2023 13:17
***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği


***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği )

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Türkçe
Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
NCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
06/01/2023
Açıklamalar

Unvan Değişikliği





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094999


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BIST En Aktif Hisseler13:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HKTM 61,65 59.394.090 % 9,99  
AYES 55,60 799.806 % 9,99  
SNKRN 30,74 3.178.144 % 9,94  
DOKTA 55,90 14.580.717 % 9,93  
EGGUB 104,10 85.041.752 % 9,93  
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13:17 Alış Satış %  
Dolar 18,7562 18,7652 % 0,01  
Euro 19,7099 19,7276 % -0,19  
Sterlin 22,1955 22,3068 % -0,42  
Frank 19,8934 20,0133 % -0,33  
Riyal 4,9779 5,0029 % 0,02  
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13:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.835 1.835 2,12  
Altın Gr. 1.108 1.108 1,62  
Cumhuriyet 7.481 7.594 -5,00  
Tam 7.520 7.580 -8,00  
Yarım 3.642 3.705 -4,00  
Çeyrek 1.826 1.853 -1,00  
Gümüş.Ons 23,39 23,43 0,17  
Gümüş Gr. 14,12 14,14 0,11  
B. Petrol 79,34 79,34 0,65  
Seans Raporu 13:17
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