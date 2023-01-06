***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği
06.01.2023 13:17
***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
NCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
06/01/2023
Açıklamalar
Unvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094999
BIST
13:195.275
En Yüksek
|Değişim
|: 3,10%
|| 158,40
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.280
En Düşük
4.961
13:1918,7644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
13:1919,7278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0366
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
13:191.107,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,32
|Açılış
|: 1.107,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler13:17
|HKTM
|61,65
|59.394.090
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|799.806
|% 9,99
|
|SNKRN
|30,74
|3.178.144
|% 9,94
|
|DOKTA
|55,90
|14.580.717
|% 9,93
|
|EGGUB
|104,10
|85.041.752
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|UZERB
|177,70
|2.471.415
|% -8,17
|
|COSMO
|91,00
|1.138.613
|% -7,24
|
|DYOBY
|29,60
|150.595.678
|% -6,92
|
|MARTI
|5,13
|90.646.213
|% -6,39
|
|THYAO
|141,40
|6.623.231.653
|% 4,59
|
|EREGL
|40,50
|5.092.328.089
|% 1,05
|
|ASELS
|61,90
|4.964.272.102
|% 5,09
|
|EKGYO
|9,11
|3.272.533.583
|% 7,43
|
|KRDMD
|18,47
|2.691.224.885
|% 2,61
|
|EKGYO
|9,11
|3.272.533.583
|% 7,43
|
|YKBNK
|10,85
|1.812.376.473
|% 3,53
|
|KRDMD
|18,47
|2.691.224.885
|% 2,61
|
|SKBNK
|2,85
|371.493.678
|% 4,40
|
|EREGL
|40,50
|5.092.328.089
|% 1,05
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7562
|18,7652
|% 0,01
|
|Euro
|19,7099
|19,7276
|% -0,19
|
|Sterlin
|22,1955
|22,3068
|% -0,42
|
|Frank
|19,8934
|20,0133
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9779
|5,0029
|% 0,02
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|2,12
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,62
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.520
|7.580
|-8,00
|
|Yarım
|3.642
|3.705
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.826
|1.853
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,14
|0,11
|
|B. Petrol
|79,34
|79,34
|0,65
|