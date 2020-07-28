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NOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.07.2020 15:19
GÜNCEL HABERLER



NOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Durak ÇELİK 47.500,00 TRY 95
Ömer PULAT 500,00 TRY 1
Veli Arif ŞİMŞEK 500,00 TRY 1
Soner ÜLGEN 500,00 TRY 1
Mehmet BAHAR 500,00 TRY 1
Cihat ÇETİNKAYA 500,00 TRY 1
TOPLAM 50.000,00 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862419


BIST



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En Yüksek
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1.175
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 100,10 62.141.173 % 10,00  
DOKTA 28,16 30.982.306 % 10,00  
QNBFL 148,50 33.345.238 % 10,00  
KRGYO 5,50 17.471.651 % 10,00  
KENT 2.675,50 43.168.267 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9205 8,9652 % 1,12  
Frank 7,5350 7,5804 % 1,32  
Riyal 1,8454 1,8546 % 1,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.936 1.936 -6,70  
Altın Gr. 431 431 2,40  
Cumhuriyet 2.829 2.864 37,30  
Tam 2.914 2.946 38,50  
Yarım 1.415 1.438 18,80  
Çeyrek 710 720 9,40  
Gümüş.Ons 23,80 23,86 -0,76  
Gümüş Gr. 5,31 5,32 -0,12  
B. Petrol 43,96 43,96 0,06  
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