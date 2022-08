NOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









NOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Durak ÇELİK 47.500,00 TRY 95Ömer PULAT 500,00 TRY 1Veli Arif ŞİMŞEK 500,00 TRY 1Mehmet BAHAR 500,00 TRY 1Cihat ÇETİNKAYA 500,00 TRY 1Kaan DEMİROĞLU 500,00 TRY 1TOPLAM 50.000,00 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052412BIST