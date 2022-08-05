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NOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.08.2022 17:14
NOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Form


NOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Durak ÇELİK 47.500,00 TRY 95
Ömer PULAT 500,00 TRY 1
Veli Arif ŞİMŞEK 500,00 TRY 1
Mehmet BAHAR 500,00 TRY 1
Cihat ÇETİNKAYA 500,00 TRY 1
Kaan DEMİROĞLU 500,00 TRY 1
TOPLAM 50.000,00 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052412


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BIST En Aktif Hisseler17:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OBASE 13,97 5.800.093 % 10,00  
CANTE 70,40 108.599.871 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.432.534 % 10,00  
YBTAS 26.069,00 381.122 % 10,00  
YUNSA 39,48 35.521.469 % 9,97  
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17:38 Alış Satış %  
Dolar 17,9478 17,9566 % 0,26  
Euro 18,2527 18,2693 % -0,57  
Sterlin 21,5934 21,7017 % -0,58  
Frank 18,5764 18,6883 % -0,57  
Riyal 4,7630 4,7869 % 0,21  
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17:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 -13,94  
Altın Gr. 1.025 1.025 -6,18  
Cumhuriyet 6.849 6.953 -24,00  
Tam 6.872 6.930 -60,00  
Yarım 3.348 3.388 -30,00  
Çeyrek 1.679 1.694 -14,00  
Gümüş.Ons 19,92 19,95 -0,24  
Gümüş Gr. 11,47 11,49 -0,14  
B. Petrol 95,67 95,67 1,55  
Seans Raporu 17:38
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