NOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.08.2022 17:14
NOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Durak ÇELİK 47.500,00 TRY 95
Ömer PULAT 500,00 TRY 1
Veli Arif ŞİMŞEK 500,00 TRY 1
Mehmet BAHAR 500,00 TRY 1
Cihat ÇETİNKAYA 500,00 TRY 1
Kaan DEMİROĞLU 500,00 TRY 1
TOPLAM 50.000,00 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052412
BIST
17:402.759
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 35,66
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
17:4017,9593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0498
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
17:4018,2658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1085
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
17:401.025,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,53
|Açılış
|: 1.025,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler17:38
|OBASE
|13,97
|5.800.093
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|108.599.871
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.432.534
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|35.521.469
|% 9,97
|
|ASUZU
|297,00
|114.260.409
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|16.680.193
|% -9,84
|
|KRPLS
|7,45
|909.025.309
|% -9,81
|
|KZBGY
|42,52
|40.395.621
|% -8,72
|
|OZKGY
|7,34
|44.008.611
|% -6,73
|
|THYAO
|57,30
|4.730.818.786
|% 3,62
|
|AKBNK
|9,54
|2.268.214.742
|% 4,72
|
|YKBNK
|5,32
|2.069.121.929
|% 5,14
|
|EKGYO
|3,51
|1.833.436.379
|% 8,67
|
|SISE
|23,56
|1.733.810.830
|% -0,84
|
|EKGYO
|3,51
|1.833.436.379
|% 8,67
|
|TSKB
|3,28
|1.640.334.908
|% 5,47
|
|YKBNK
|5,32
|2.069.121.929
|% 5,14
|
|ODAS
|4,04
|1.482.952.439
|% -1,94
|
|SKBNK
|2,21
|646.707.293
|% 9,95
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9478
|17,9566
|% 0,26
|
|Euro
|18,2527
|18,2693
|% -0,57
|
|Sterlin
|21,5934
|21,7017
|% -0,58
|
|Frank
|18,5764
|18,6883
|% -0,57
|
|Riyal
|4,7630
|4,7869
|% 0,21
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-13,94
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-6,18
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.872
|6.930
|-60,00
|
|Yarım
|3.348
|3.388
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.694
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,95
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,14
|
|B. Petrol
|95,67
|95,67
|1,55
|
Seans Raporu
17:38
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-
17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 48 artarak (% 1.63 ) 2, 969
-
17:53XU100
Endeks 2, 760 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 44, 540.00 milyon TL de
-
17:53DAGHL
Yüzde 7.64 oranında artışla 26.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 159 adet işlem
-
17:52EKGYO
Yüzde 8.98 oranında artışla 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 533, 878, 140 adet işlem
-
17:51DAGHL
Yüzde 8.29 oranında artışla 26.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 207, 192 adet işlem