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***NRBNK* *AKFK* *QNBFB* *INGBN* *TCRYT* *ISFIN* *NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

19.08.2022 17:42
***NRBNK* *AKFK* *QNBFB* *INGBN* *TCRYT* *ISFIN* *NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira S


***NRBNK******AKFK******QNBFB******INGBN******TCRYT******ISFIN******NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TCRYT, QNBFB, NRBNK, NURVK, INGBN, ISFIN, AKFK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMDK2243 99.000.000 19.08.2022 25.11.2022 23.08.2022
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK12315 670.300.000 19.08.2022 13.01.2023 23.08.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURLK2226 200.000.000 19.08.2022 18.11.2022 23.08.2022
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA22318 75.000.000 19.08.2022 17.02.2023 23.08.2022
- ING Bank A.Ş. INGBN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINGBK2219 100.000.000 19.08.2022 11.11.2022 23.08.2022
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFNA2213 200.000.000 19.08.2022 16.12.2022 23.08.2022
- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFKK2210 150.000.000 19.08.2022 18.11.2022 23.08.2022


İlgili Şirketler [TCRYT, QNBFB, NRBNK, NURVK, INGBN, ISFIN, AKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057148


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Cumhuriyet 6.819 6.922 -35,00  
Tam 6.829 6.896 -41,00  
Yarım 3.327 3.371 -21,00  
Çeyrek 1.669 1.685 -10,00  
Gümüş.Ons 19,04 19,06 -0,49  
Gümüş Gr. 11,09 11,11 -0,25  
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