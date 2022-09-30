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***NRBNK* *ARCLK* *QNBFB* *BRKT* *HALKI* *INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

30.09.2022 17:42
***NRBNK* *ARCLK* *QNBFB* *BRKT* *HALKI* *INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifika


***NRBNK******ARCLK******QNBFB******BRKT******HALKI******INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKI, QNBFB, NRBNK, ARCLK, INVEO, BRKT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. HALKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHALKK2217 100.000.000 30.09.2022 30.11.2022 04.10.2022
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBKA2242 134.000.000 30.09.2022 30.12.2022 04.10.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL12318 50.000.000 30.09.2022 12.01.2023 04.10.2022
- Arçelik A.Ş. ARCLK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFARCL32329 2.000.000.000 30.09.2022 28.03.2023 04.10.2022
- INVEO Yatırım Holding A.Ş. INVEO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGKYH92327 250.000.000 30.09.2022 29.09.2023 04.10.2022
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKTA2228 300.000.000 30.09.2022 30.12.2022 04.10.2022


İlgili Şirketler [HALKI, QNBFB, NRBNK, ARCLK, INVEO, BRKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066388


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 19,91 432.635.320 % 10,00  
CONSE 4,51 150.056.555 % 10,00  
ESEN 45,54 109.923.489 % 10,00  
UZERB 46,94 1.497.996 % 9,98  
EKIZ 14,45 2.580.354 % 9,97  
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Dolar 18,5107 18,5275 % 0,12  
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Sterlin 20,5667 20,6699 % 0,28  
Frank 18,7193 18,8321 % -0,91  
Riyal 4,9148 4,9394 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 991 991 2,93  
Cumhuriyet 6.656 6.757 77,00  
Tam 6.650 6.750 18,00  
Yarım 3.236 3.300 9,00  
Çeyrek 1.623 1.650 4,00  
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