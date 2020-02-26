***NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
26.02.2020 16:35
***NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
10/01/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFNURL62024
Nominal Değer (TL)
30.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
26/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
28/02/2020
Vadesi (Gün)
98
İtfa Tarihi
03/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821742
BIST
17:10114.999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 634,69
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
17:106,1609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
17:106,6973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0107
|Açılış
|: 6,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
17:10324,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,02
|Açılış
|: 324,08
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.456.068
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,84
|109.452.727
|% 17,58
|
|OYAYO
|2,94
|15.000.514
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|ALGYO
|19,26
|397.144.673
|% 9,06
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|SNPAM
|6,58
|9.449.430
|% -7,84
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|FENER
|13,35
|83.363.890
|% -5,45
|
|THYAO
|13,23
|2.232.143.324
|% -1,85
|
|ASELS
|28,86
|2.210.707.573
|% -0,96
|
|GARAN
|10,63
|557.442.833
|% -0,28
|
|KRDMD
|2,89
|494.462.405
|% 2,48
|
|ODAS
|2,19
|431.390.528
|% 0,46
|
|ODAS
|2,19
|431.390.528
|% 0,46
|
|KRDMD
|2,89
|494.462.405
|% 2,48
|
|THYAO
|13,23
|2.232.143.324
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,34
|209.594.826
|% 2,29
|
|ALBRK
|1,53
|185.220.048
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9446
|7,9844
|% -0,21
|
|Frank
|6,2857
|6,3236
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6369
|1,6451
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.633
|2,55
|
|Altın Gr.
|324
|324
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.137
|2.190
|-6,88
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,33
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,90
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,00
|
|B. Petrol
|53,52
|53,52
|-0,74
|
Seans Raporu
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17:26BRSAN
Yüzde 17.86 oranında artışla 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 166 adet işlem
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17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 709, 57 artarak (% 0.52 ) 136, 966
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17:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, GARAN
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17:24XU100
Endeks 114, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 12, 991.00 milyon TL de