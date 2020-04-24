***NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
24.04.2020 14:34
***NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [NRBNK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
10/01/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası - Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFNURL82022
Nominal Değer (TL)
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
24/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
28/04/2020
Vadesi (Gün)
110
İtfa Tarihi
12/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840110
BIST
14:4799.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 932,33
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.237
En Düşük
97.929
14:476,9730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0284
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
14:477,5262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0366
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
14:47388,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,90
|Açılış
|: 388,49
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,43
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.021.653
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.685.663
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.984.297
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.756.862
|% 9,99
|
|YUNSA
|11,35
|32.642.334
|% 9,98
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,55
|47.392
|% -9,00
|
|EUYO
|1,49
|11.002.899
|% -7,45
|
|DENGE
|1,18
|747.034
|% -7,09
|
|GARAN
|8,15
|514.406.648
|% 0,99
|
|ECILC
|4,86
|505.656.675
|% 4,29
|
|SASA
|9,01
|378.326.317
|% 3,33
|
|SOKM
|11,58
|373.842.865
|% 8,94
|
|GUSGR
|3,06
|326.862.554
|% 8,51
|
|GUSGR
|3,06
|326.862.554
|% 8,51
|
|ECILC
|4,86
|505.656.675
|% 4,29
|
|PETKM
|3,48
|317.271.040
|% 1,46
|
|KARSN
|1,61
|123.223.371
|% 2,55
|
|ODAS
|1,63
|118.441.028
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5852
|8,6282
|% 0,44
|
|Frank
|7,1166
|7,1595
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8480
|1,8573
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|0,23
|
|Altın Gr.
|388
|389
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.489
|2.551
|13,50
|
|Tam
|2.554
|2.617
|13,80
|
|Yarım
|1.244
|1.277
|6,70
|
|Çeyrek
|624
|639
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,32
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|22,00
|22,00
|0,67
|
Seans Raporu
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