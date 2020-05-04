***NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
04.05.2020 17:08
***NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
10/01/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFNURL82030
Nominal Değer (TL)
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
30/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/05/2020
Vadesi (Gün)
111
İtfa Tarihi
19/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842303
BIST
18:0598.842
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.267,87
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.306
18:057,0507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0421
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0521
En Düşük
6,9956
18:057,7007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7116
En Düşük
7,6562
18:05386,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,13
|Açılış
|: 386,64
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,69
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|13.731.375
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,09
|51.874.957
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|7.324.530
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|24.609.137
|% 10,00
|
|RAYSG
|6,48
|725.157
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.944.060
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.803.588
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|314.984
|% -10,00
|
|KENT
|251,70
|808.460
|% -9,98
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|GARAN
|8,17
|664.356.623
|% -2,04
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|THYAO
|10,53
|413.236.990
|% -1,50
|
|ASELS
|26,36
|408.193.072
|% -2,87
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|ODAS
|1,80
|269.704.867
|% 0,56
|
|BJKAS
|2,26
|293.784.033
|% 5,61
|
|KARSN
|1,82
|225.652.846
|% 9,64
|
|AVOD
|2,71
|309.230.775
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7305
|8,7743
|% 0,00
|
|Frank
|7,2765
|7,3204
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8704
|1,8798
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|5,28
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,92
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.532
|18,30
|
|Tam
|2.550
|2.594
|18,70
|
|Yarım
|1.237
|1.268
|9,20
|
|Çeyrek
|620
|634
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|14,84
|14,87
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,29
|26,29
|-0,15
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2882, 37 kaybederek (% -2.43 ) 115, 878
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17:58XU100
Endeks 98, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 18 altında . İşlem hacmi 8, 152.00 milyon TL de
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17:58DESPC
Yüzde -5.39 oranında düşüşle 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 898 adet işlem
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17:57PINSU
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 373 adet işlem
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17:55BRKSN
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 092, 866 adet işlem