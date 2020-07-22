***NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
22.07.2020 17:02
***NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
15/05/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFNURLK2028
Nominal Değer (TL)
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
22/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/07/2020
Vadesi (Gün)
107
İtfa Tarihi
06/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861204
BIST
18:05118.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 37,91
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
18:056,8502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0297
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8542
En Düşük
6,8162
18:057,9380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0737
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
18:05409,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 5,50
|Açılış
|: 409,41
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.958.014
|% 10,00
|
|ADEL
|18,48
|44.271.201
|% 10,00
|
|CEMTS
|11,00
|197.691.382
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|56.982.275
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,27
|55.643.458
|% 10,00
|
|KUTPO
|41,44
|190.487.415
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|57.803.175
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|YAPRK
|14,72
|25.033.345
|% -9,64
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|ASELS
|33,74
|2.155.805.851
|% 4,33
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|GARAN
|7,96
|954.414.262
|% 0,25
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|IHLGM
|1,73
|293.300.220
|% -1,14
|
|CEMAS
|1,70
|271.596.386
|% -2,30
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6945
|8,7381
|% 0,43
|
|Frank
|7,3425
|7,3868
|% 0,90
|
|Riyal
|1,8210
|1,8301
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|12,33
|
|Altın Gr.
|408
|408
|4,63
|
|Cumhuriyet
|2.651
|2.673
|26,60
|
|Tam
|2.731
|2.742
|27,30
|
|Yarım
|1.326
|1.342
|13,40
|
|Çeyrek
|665
|672
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,17
|0,85
|
|Gümüş Gr.
|4,88
|4,89
|0,22
|
|B. Petrol
|43,84
|43,84
|-0,48
|
Seans Raporu
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