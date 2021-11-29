***NRBNK* *BRKT* *TUPRS* *AKDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri









***NRBNK******BRKT******TUPRS******AKDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKDFA, BRKT, NRBNK, TUPRSMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDNK2128 FİNANSMAN BONOSU 29.11.2021 İtfaBİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP52512 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLK2127 FİNANSMAN BONOSU 29.11.2021 İtfaTÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRSK2217 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980100BIST