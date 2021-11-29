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***NRBNK* *BRKT* *TUPRS* *AKDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

29.11.2021 17:04
***NRBNK* *BRKT* *TUPRS* *AKDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant


***NRBNK******BRKT******TUPRS******AKDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKDFA, BRKT, NRBNK, TUPRS

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDNK2128 FİNANSMAN BONOSU 29.11.2021 İtfa
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP52512 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLK2127 FİNANSMAN BONOSU 29.11.2021 İtfa
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRSK2217 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980100


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TETMT 231,00 10.073.368 % 10,00  
SONME 31,02 3.825.535 % 10,00  
AKFGY 5,83 34.963.694 % 10,00  
ISATR 257.597,00 257.597 % 10,00  
ISBTR 42.350,00 843.600 % 10,00  
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Sterlin 17,4679 17,5555 % 2,78  
Frank 14,2528 14,3387 % 3,15  
Riyal 3,4857 3,5032 % 2,36  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.807 22,74  
Altın Gr. 759 759 24,42  
Cumhuriyet 4.986 5.061 156,00  
Tam 4.962 5.088 155,88  
Yarım 2.398 2.461 75,41  
Çeyrek 1.203 1.231 37,70  
Gümüş.Ons 23,23 23,26 0,39  
Gümüş Gr. 9,77 9,79 0,36  
B. Petrol 70,72 70,72 -2,50  
Seans Raporu 18:05
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