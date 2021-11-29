***NRBNK* *BRKT* *TUPRS* *AKDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
29.11.2021 17:04
***NRBNK******BRKT******TUPRS******AKDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKDFA, BRKT, NRBNK, TUPRS
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDNK2128 FİNANSMAN BONOSU 29.11.2021 İtfa
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP52512 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLK2127 FİNANSMAN BONOSU 29.11.2021 İtfa
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRSK2217 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980100
BIST
18:051.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
18:0513,1994
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 0,3831
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1994
En Düşük
12,6998
18:0514,9750
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 0,5061
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
18:05761,98
En Yüksek
|Değişim
|: 3,67%
|| 26,98
|Açılış
|: 761,75
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
763,37
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|231,00
|10.073.368
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
|
|AKFGY
|5,83
|34.963.694
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|843.600
|% 10,00
|
|FENER
|31,00
|198.534.720
|% -9,99
|
|YONGA
|22,54
|1.058.658
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|31.640.914
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|680.283
|% -9,97
|
|BALAT
|9,58
|3.534.880
|% -9,96
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|KOZAL
|129,10
|2.333.453.006
|% 7,05
|
|THYAO
|17,22
|1.918.930.437
|% -0,58
|
|SASA
|43,40
|1.543.574.425
|% 1,02
|
|YKBNK
|3,17
|1.182.112.992
|% 0,00
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|AKBNK
|6,52
|1.369.808.311
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,24
|396.034.960
|% -0,88
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1218
|13,1238
|% 2,40
|
|Euro
|14,9190
|14,9406
|% 3,26
|
|Sterlin
|17,4679
|17,5555
|% 2,78
|
|Frank
|14,2528
|14,3387
|% 3,15
|
|Riyal
|3,4857
|3,5032
|% 2,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|22,74
|
|Altın Gr.
|759
|759
|24,42
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,26
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,79
|0,36
|
|B. Petrol
|70,72
|70,72
|-2,50
|