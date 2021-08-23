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***NRBNK* *DENIZ* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

23.08.2021 17:47



***NRBNK******DENIZ******ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [DENIZ, NRBNK, ERGLI]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBKK2149 160.000.000 20.08.2021 22.11.2021 25.08.2021
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK72219 120.000.000 20.08.2021 07.07.2022 25.08.2021
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURLK2127 100.000.000 20.08.2021 29.11.2021 25.08.2021
- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTTK2123 40.000.000 23.08.2021 22.11.2021 25.08.2021


İlgili Şirketler [DENIZ, NRBNK, ERGLI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960056


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BASGZ 24,68 157.641.151 % 9,98  
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Tam 3.235 3.316 23,65  
Yarım 1.564 1.604 11,44  
Çeyrek 784 802 5,72  
Gümüş.Ons 23,60 23,62 0,59  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 0,13  
B. Petrol 68,30 68,30 3,55  
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