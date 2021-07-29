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***NRBNK* *DFKTR* *OSMEN* *HALKF* *DNFIN* *AKDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

29.07.2021 17:47



***NRBNK******DFKTR******OSMEN******HALKF******DNFIN******AKDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKF, AKDFA, DNFIN, OSMEN, DFKTR, NRBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Finansal Kiralama A.Ş. HALKF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHLFKE2111 190.000.000 29.07.2021 27.10.2021 02.08.2021
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDNK2110 10.850.000 29.07.2021 15.11.2021 02.08.2021
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFKK2115 320.000.000 28.07.2021 10.11.2021 02.08.2021
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OSMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOSMKE2124 20.000.000 29.07.2021 28.10.2021 02.08.2021
- Doruk Faktoring A.Ş. DFKTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDFKT12219 82.000.000 29.07.2021 26.01.2022 02.08.2021
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSNURL12311 155.000.000 28.07.2021 20.01.2023 02.08.2021


İlgili Şirketler [HALKF, AKDFA, DNFIN, OSMEN, DFKTR, NRBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952685


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Tam 3.289 3.372 24,37  
Yarım 1.590 1.631 11,79  
Çeyrek 797 816 5,89  
Gümüş.Ons 25,73 25,77 0,78  
Gümüş Gr. 7,00 7,01 0,14  
B. Petrol 74,81 74,81 0,94  
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