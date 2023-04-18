Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NRBNK* *EKOFA* *FBBNK* *ISMEN* *ARNFK* *DDTCR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

18.04.2023 17:36
***NRBNK* *EKOFA* *FBBNK* *ISMEN* *ARNFK* *DDTCR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***NRBNK******EKOFA******FBBNK******ISMEN******ARNFK******DDTCR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [EKOFA, ISMEN, FBBNK, NRBNK, DDTCR, ARNFK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOF62312 10.500.000 18.04.2023 15.06.2023 20.04.2023
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD62315 1.300.000.000 18.04.2023 02.06.2023 20.04.2023
- Fibabanka A.Ş. FBBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFIBA72310 150.000.000 18.04.2023 05.07.2023 20.04.2023
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL72320 70.000.000 18.04.2023 19.07.2023 20.04.2023
- Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. DDTCR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDDIS92311 66.000.000 18.04.2023 25.09.2023 20.04.2023
- Arena Finans Faktoring A.Ş. ARNFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAREN72319 20.000.000 18.04.2023 18.07.2023 20.04.2023


İlgili Şirketler [EKOFA, ISMEN, FBBNK, NRBNK, DDTCR, ARNFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139784


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.019
Değişim :  -0,80% |  -40,65
Açılış :  5.076  
Önceki Kapanış :  5.059  
En Yüksek
5.105 En Düşük
5.012
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRSAN 133,10 295.571.501 % 10,00  
CVKMD 153,60 28.523.674 % 9,95  
ONCSM 96,10 89.341.115 % 9,95  
KOPOL 35,82 14.846.602 % 9,94  
SMART 8,52 36.103.569 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,3990 19,4032 % 0,06  
Euro 21,2761 21,3044 % 0,53  
Sterlin 24,0310 24,1516 % 0,52  
Frank 21,5304 21,6601 % 0,27  
Riyal 5,1576 5,1835 % 0,16  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.007 2.007 11,64  
Altın Gr. 1.252 1.252 9,32  
Cumhuriyet 8.833 8.966 79,00  
Tam 8.873 9.056 118,00  
Yarım 4.334 4.433 64,00  
Çeyrek 2.167 2.223 35,00  
Gümüş.Ons 25,19 25,22 0,16  
Gümüş Gr. 15,71 15,72 0,11  
B. Petrol 85,22 85,22 0,46  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru